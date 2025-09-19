Un custodio de Cristina Kirchner mató a un ladrón en un asalto

Un sargento de la Policía Federal que se desempeña en la custodia de la detenida expresidenta Cristina Kirchner mató a uno de los dos ladrones que intentó asaltarlo cuando circulaba por el Camino del Buen Ayre.

Según fuentes policiales, el violento episodio ocurrió anoche, minutos antes de las 22, a la altura de la Alcaldía Departamental de San Martín, en José León Suárez, cuando el policía regresaba a su casa después de cumplir funciones en la custodia de la expresidenta, en la zona de Constitución, donde Cristina Kirchner cumple el arresto domiciliario.

En ese momento, el efectivo de la Policía Federal Argentina circulaba en dirección a la Panamericana cuando dos asaltantes en una moto se pusieron a la par e intentaron hacerle perder el equilibrio.

Al mismo tiempo, a punta de pistola, los delincuentes amenazaron al conductor de la moto para que entregara el vehículo. Entonces, la víctima se identificó como integrante de una fuerza de seguridad e impartió la voz de alto.

Cuando los delincuentes advirtieron que el motociclista que intentaban asaltar era un policía que estaba franco de servicio abrieron fuego. Pero el sargento de la Policía Federal repelió la agresión, efectuó siete disparos e hirió de gravedad a uno de los malvivientes.

Al huir, los asaltantes abandonaron la moto en la que se movilizaban. Bajaron por el costado de la autopista y se refugiaron en los laberínticos pasillos del asentamiento La Cárcova.

Durante la madrugada, un efectivo de la policía bonaerense asignado a la custodia del hospital Fleming alertó sobre el ingreso en la guardia de un herido de bala.

Si bien, los hombres que lo dejaron en la puerta del nosocomio indicaron que fue baleado cuando quisieron asaltarlo, los investigadores policiales relacionaron la descripción del herido con los datos aportados por el custodio de la expresidenta, que fue atacado en el Camino del Buen Ayre.

Pero el sospechoso baleado había fallecido. Casi al mismo tiempo, los peritos de la policía bonaerense realizaban los estudios de balística, levantamiento de rastros y secuestraron la moto usada por los ladrones.