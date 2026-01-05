Un encuentro fatal: la joven asesinada en Villa María había conocido a su agresor por una app y era la primera cita

El primer femicidio del año en Córdoba reveló en las últimas horas un dato clave sobre el vínculo entre la víctima y el acusado. Delfina Aimino, la joven de 22 años hallada asesinada el 1° de enero en un descampado de Villa María, había conocido a Tomás Mulinetti, de 23 años, a través de una aplicación de citas. Ese contacto virtual derivó en un encuentro que terminó en tragedia.

Según confirmaron fuentes judiciales, la fiscal Silvia Maldonado obtuvo información que permite reconstruir las horas previas al crimen. Aimino había celebrado el Año Nuevo con su familia y, cerca de las 3, avisó que saldría a encontrarse con un amigo. En realidad, se dirigía a su primera cita con Mulinetti, a quien había conocido por la app pocos días antes. Fue la última vez que la vieron con vida.

Las conversaciones entre ambos fueron breves y se centraron en coordinar el encuentro. Según los investigadores, Mulinetti habría utilizado un perfil con información incompleta y sin fotos recientes, lo que refuerza la hipótesis de que actuó con premeditación. Para la fiscalía, ese primer diálogo virtual fue el inicio de un plan que terminó en un ataque brutal.

El cuerpo apareció poco después de las 9, detrás del predio de la Universidad Nacional de Villa María. La autopsia reveló una agresión feroz: golpes, cortes, signos de defensa y al menos 20 puñaladas . Los investigadores sostienen que la violencia ejercida indica un ataque planificado y brutal.

La pesquisa avanzó con rapidez. Las cámaras de seguridad fueron determinantes para seguir el rastro del Ford K en el que Mulinetti pasó a buscar a la joven. Con esas imágenes y otros indicios, la Policía de Córdoba ubicó al sospechoso en la casa de su madre. Allí se realizó un allanamiento de urgencia que terminó con su detención. En la vivienda se secuestró ropa con manchas de sangre y un puñal, que será peritado para establecer si fue el arma homicida.

Delfina Aimino tenía 22 años, había salido despúes de brindar a fin de año en Villa María, Córdoba. Fue asesinada de 20 puñaladas!!!, y su cuerpo tirado en un descampado. El femicida sería Tomás Mulinetti de 23 años. Fue detenido. Es el primer femicidio de 2026. QEPD Delfi😢 pic.twitter.com/r7LzdK1h76 — desaparecidas argentina (@desaparecidaorg) January 3, 2026

Otro dato que refuerza la acusación es que el imputado habría lavado durante horas su vehículo después del crimen. Esa conducta, sumada al análisis de las cámaras y a la reconstrucción del recorrido del auto, consolidó la hipótesis de los investigadores.

Mulinetti está imputado por homicidio calificado por violencia de género, femicidio. La fiscal Maldonado no descarta nuevas diligencias y mantiene abiertas varias líneas de investigación para determinar si el acusado actuó solo y cuál fue el móvil exacto.

Familiares y amigos de la víctima organizaron una marcha para exigir justicia. En redes sociales, el caso abrió un debate sobre la falta de controles en las plataformas de citas y la necesidad de extremar precauciones en los encuentros concertados por aplicaciones.

Para los investigadores, el engaño fue el punto de partida: la víctima creyó que se trataba de un encuentro casual, pero terminó en una emboscada mortal.