Un gendarme mató a un ladrón en un infernal tiroteo, y él, su pareja y un repartidor terminaron heridos

Un intento de robo en La Matanza derivó en un infernal tiroteo entre una banda de cinco asaltantes y un gendarme que llegaba a su casa en Aldo Bonzi. Uno de los delincuentes murió, mientras que el agente de la fuerza de seguridad federal, su pareja y un repartidor de delivery que quedó en medio del tiroteo resultaron heridos.

El hecho ocurrió anoche en General Pirán y Ana María Janer, donde al menos cinco ladrones intentaron asaltar a los hermanos Carlos Matías y Ariel Sebastián Galeano, ambos integrantes de la Gendarmería, y a Nazarena Vanina Velázquez, pareja del segundo, cuando estaban por ingresar en su casa.

Cámaras de seguridad de la cuadra captaron el momento en que los delincuentes, que se movilizaban en un Volkswagen Vento y un Ford Focus, se bajaron de los autos para robar el Volkswagen Gol Trend en el que iban las víctimas.

El intento de robo desencadenó un recio enfrentamiento armado, al cabo del cual uno de los delincuentes, identificado como Kevin Escobar, de 22 años, cayó abatido en la calzada.

Además, se informó que Ariel Galeano recibió un tiro en la boca, mientras que Velázquez, de 25 años, fue alcanzada por un proyectil en el abdomen. Ambos fueron trasladados al Hospital Ballestrini, de La Matanza, donde quedaron internados; según el último parte médico, el estado de salud de la mujer es grave.

Al mismo centro asistencial llegó Sergio Alberto Alanis, de 24 años, un repartidor que ocasionalmente circulaba por la zona del tiroteo y recibió un disparo en una pierna.

Investiga el caso la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza a cargo del fiscal Claudio Gabriel Fornaro, que caratuló la investigación como homicidio agravado en grado de tentativa criminis causae y robo calificado por el uso de armas y por ser cometido en lugar poblado y en banda.