Un Hércules de la Fuerza Aérea Argentina que iba a Europa tuvo una emergencia en vuelo y debió regresar
La aeronave partió a las 8.02 de la base de El Palomar y a la altura de la ciudad brasileña de Curitiba, sobre el océano Atlántico, giró y retornó a Buenos Aires
Un avión de la Fuerza Aérea Argentina que se dirigía a Natal, en Brasil, como escala previa hacia Europa, debió regresar imprevistamente a la base de El Palomar luego de cinco horas de vuelo cuando se declaró en emergencia por un desperfecto técnico.
El Lockheed C-130H Hércules, matrícula TC-66, utilizado por las Fuerzas Armadas para el transporte táctico de provisiones y tropas y tareas de rescate, había despegado a las 8.02. Según informaron varios medios, se dirigía a Dinamarca para traer desde allí repuestos y otros elementos logísticos para atender a la flota de cazas F-16 adquiridos por la Argentina.
luego de atravesar Uruguay y sobrevolar el espacio aéreo de los estados brasileños de Rio Grande Do Sul y Santa Catarina, y cuando ingresaba en la latitud del estado de Paraná, prácticamente frente a la ciudad de Curitiba, sobre el Océano Atlántico, la aeronave realizó un giro e inició su regreso.
Según reportaron en redes sociales medios especializados que monitoreaban el derrotero del TC-66, el avión experimentó un brusco descenso, pasando de 21.000 pies a 14.000 en pocos minutos. Estabilizó el rumbo y transitó a unos 230 knots (unos 420 kilómetros por hora). En esas mismas redes se reportó que los pilotos habían advertido problemas con el sistema de fluidos hidráulicos.
A las 14.34 la aeronave aterrizó en el aeropuerto de El Palomar. En una fotografía captada por el usuario de X @MirageAero, se advierte que el motor 1 del Hércules estaba detenido y en lo que en la jerga aeronáutica se conoce como “motor en bandera”, posición que reduce al mínimo la resistencia aerodinámica y mejora el control de sustentación.
