Identificaron a la joven de 23 años que se metió a bucear en Puerto Madryn y desapareció

Se trata de Sofía Devries, según confirmaron desde Prefectura a LA NACION; es buscada desde el lunes al mediodía

LA NACIONLucía Pereyra
Sofía Devries, la joven de 23 años que permanece desaparecida en Puerto Madryn.
Sofía Devries, la joven de 23 años que permanece desaparecida en Puerto Madryn.Instagram

La Prefectura Naval Argentina (PNA) identificó a la joven de 23 años que desapareció el lunes a la mañana durante una actividad de buceo deportivo en las costas de Puerto Madryn. Se trata de Sofía Devries, una creadora de contenido en redes sociales oriunda de Villa Ballester, provincia de Buenos Aires, según pudo saber LA NACION.

Devries estaba en Chubut junto a su novio, Leo, para una actividad con la que buscaban una certificación de buceo. Tras la travesía en el mar (en la zona de Punta Cuevas), ella no volvió a la superficie. Fue en ese momento en que enviaron la alerta a la PNA y comenzó la búsqueda. La desaparición tuvo lugar a la altura del Parque Submarino “HU SHUN YU 809”.

El lunes por la noche, las autoridades tuvieron que suspender el operativo por la baja visibilidad en la zona y se retomó temprano este martes. Participan un nadador de rescate, un guardacostas con personal especializado, y buzos pertenecientes a la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la Prefectura en Puerto Madryn, que aportaron recursos especializados, de acuerdo a lo que pudo saber LA NACION. También se sumó el avión P-3C Orion de la Armada Argentina.

El mensaje del novio

En medio de la búsqueda, su pareja, Leo, subió un mensaje en su cuenta de Instagram. “Sofía es mi mujer, mi compañera. Nos vinimos a Puerto Madryn a certificar un curso de buceo. Lamentablemente tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos desde ayer. Quiero encontrarla”, indicó el hombre.

El posteo del novio de Sofía, la joven que desapareció en Puerto Madryn
El posteo del novio de Sofía, la joven que desapareció en Puerto MadrynInstagram

Noticia en desarrollo

Por Lucía Pereyra
