Un hombre acosó a una adolescente en la calle y quedó grabado por las cámaras

La tranquilidad de Villa Vatteone, en el municipio bonaerense de Florencio Varela, quedó quebrada luego de que se viralizara un video en el que se ve a un hombre persiguiendo a una adolescente por la calle. Vecinos aseguran que no se trata de un episodio aislado: el acusado habría acosado y hasta intentado manosear a varias mujeres en los últimos días.

Acosador persigue a mujeres en la calle.

El sábado pasado, poco después de las 15, una cámara de seguridad registró la escena que sembró alarma entre los vecinos del barrio en el conurbano bonaerense. En las imágenes, tomadas en la intersección de la avenida Guillermo Hudson y la calle Tres de Febrero, se observa cómo un hombre con campera negra y pantalones claros camina detrás de una adolescente de tan solo 15 años durante varios metros, mientras la acechaba a plena luz del día. La joven, al percatarse que la estaba persiguiendo, acelera el paso e intenta escapar doblando en la intersección, pero el agresor no se detiene: aumenta la velocidad y llega incluso a correr hacia ella cuando la ve cruzar la esquina.

Desesperada, la adolescente regresa corriendo por la misma esquina donde había doblado segundos antes, y se esconde detrás de otro hombre que transitaba por la vereda, hasta que finalmente consigue refugiarse en un comercio de la cuadra.

Esa maniobra alcanzó para frenar al acosador que, al advertir lo que ocurría, desistió y continuó caminando como si nada hubiera ocurrido.

Los vecinos de la zona aseguraron que no fue la única víctima. El hombre de mediana edad ya habría intentado manosear a otras mujeres, que lograron escapar pidiendo ayuda o entrando a comercios de la zona. Todas coincidieron en que es la misma persona y denunciaron el hostigamiento a través de grupos de WhatsApp y Facebook, donde circularon los videos y fotos captadas por cámaras de seguridad.

El señalado fue identificado como un hombre que tendría domicilio en Florencio Varela y que, según describieron, tendría problemas de salud mental. “En varias ocasiones se lo vio deambulando cerca del Colegio Carlos Pellegrini. Un familiar muy cercano a él padece la misma enfermedad”, advirtieron los vecinos.

Las imágenes difundidas no solo ratificaron las denuncias que los vecinos dicen haber presentado ante la comisaría, sino que multiplicaron la preocupación entre los habitantes del barrio. “Esta zona está muy abandonada. En el bajo nivel paran los fisuras a falopearse. Más la mugre que tiran y dejan. Antes había una garita de policías a la salida del paso peatonal de las vías. Ya no está más”, advirtió un vecino del barrio en la red social Facebook.

“Es del barrio, anda siempre. Yo laburo en el kiosco de la esquina, hoy algunos vecinos se cruzaron y tuvieron una disputa [con el hombre acosador]. Le pegaron y lo tienen cazado. Hay denuncias pero anda suelto. Siento impotencia. Me llega a pasar a mí y reaccionaría de la peor manera. No sé si le pegaría, pero si veo una situación así saltaría a defender a la víctima”, manifestó otro vecino de Florencio Varela en diálogo con el canal Crónica.

LA NACION se comunicó con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y con la municipalidad de Florencio Varela para obtener una respuesta sobre la situación advertida, pero al momento de publicación de esta nota no habían respondido.