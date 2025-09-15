Un hombre con antecedentes penales irrumpió en Crónica TV y amenazó al personal con un cuchillo

Momentos de tensión se vivieron en la madrugada de este lunes en la sede del canal Crónica, en el barrio porteño de San Telmo, cuando un hombre con antecedentes penales irrumpió en el edificio y amenazó con que iba a atacar al personal con un arma blanca. Finalmente, fue detenido. En ese momento, y debido a la situación, las autoridades de la señal debieron cortar unos minutos la transmisión.

Según pudo saber LA NACION, el violento hecho tuvo lugar poco después de las 5 de esta mañana. Personal de la Policía de la Ciudad fue convocado a concurrir a los estudios que tiene el canal en la avenida Juan de Garay al 100 ante la presencia de un hombre amenazante.

Ante la negativa del sospechoso a retirarse, fue convocado el grupo especial de la División de Operaciones Especiales Metropolitanas, que logró reducirlo. Los trabajadores del canal resultaron ilesos.

El hombre, que según fuentes policiales dijo quería que le hicieran una nota en el canal, fue asistido por personal del SAME psiquiátrico y derivado al hospital Argerich. En su página web, el medio de noticias sumó que a raíz del hecho “el primer noticiero de la señal debió ser interrumpido de manera abrupta tras el ingreso a las instalaciones de un sujeto armado y absolutamente fuera de sí”.

“El joven increpó al personal de seguridad, logró sortear el ingreso y se dirigió directamente al estudio al grito de ‘soy el mejor y me quieren matar’”, añadió Crónica, que aclaró que las fuerzas de seguridad actuaron con celeridad y que tras varios minutos de “pánico” lograron detenerlo y llevarlo a un centro de salud.

El aprehendido cuenta con antecedentes penales por drogas, robo, tentativa de robo y hurto, y registra una condena en suspenso por robo dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 59.

Por el hecho de esta mañana, la Unidad de Flagrancia Este labró actuaciones por violación de domicilio y daños, ya que el hombre rompió un vidrio al ingresar de manera intempestiva al edificio.