Un hombre dejó que su hijo pequeño condujera su auto y le suspendieron la licencia

La imprudencia de algunos conductores parece no tener límites. Días después de que un colectivero fuese suspendido en Ciudadela por manejar con un niño a upa, un hombre le permitió a su hijo pequeño conducir su auto completamente solo por la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego. A raíz de lo ocurrido, fue inhabilitado y se le exigirá una reevaluación si quiere recuperar su licencia.

A través de Twitter, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) difundió un video en el que se aprecia cómo el niño manejó el vehículo por el distrito y rebasó a otros autos, como puede observarse a través de la ventanilla del rodado. Las imágenes dan cuenta de que el chico apenas alcanzaba a ver por arriba del volante mientras era grabado por su padre, que iba de acompañante, y por una mujer, que viajaba en el asiento de atrás y se tapaba el rostro para no ser reconocida.

Un hombre dejó que su hijo pequeño condujera su auto

Sin embargo, de acuerdo con la agencia estatal el caso descripto no fue aislado. Como prueba de ello, publicaron un segundo video en el que el conductor de un auto registró cómo un taxista llevó a su hijo en la falda y “manejaba dejándolo tomar la dirección del automóvil”.

En la grabación mencionada, procedente de la ciudad de Córdoba, se escucha el diálogo entre quien grabó el material y el taxista, durante el cual el primero ironiza: “¡Bien vos, eh. Muy bien, qué bien!”. Entonces, el segundo le responde: “¡Maneja mejor que vos el chico!”. Luego, le dice al menor: “Vení hijo, que me voy a bajar a pelear”.

Frente a ambas infracciones, la ANSV se contactó con los municipios donde radican las licencias nacionales de conducir de los involucrados y concretó la suspensión de ambas. “Los conductores deberán ser reevaluados”, explicaron desde el organismo.

Un taxista dejó manejar a su hijo

En vista de ambos hechos, el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano, expresó: “Esto no es casual y no son casos aislados. Ya se trata de un problema social: hay un hábito de poner en peligro a los niños al darles el volante. No lo hacen en un campo: lo hacen en calles y autopistas. Somos los adultos quienes tenemos que reflexionar qué estamos haciendo con nuestros hijos”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Metropolitano de Córdoba, Gabriel Bermúdez, señaló: “Repudiamos este accionar. Es momento de tomar con seriedad la seguridad vial de los ciudadanos; como automovilistas, conductores, peatones y ciudadanos. La Seguridad Vial es responsabilidad de todos”.

Finalmente, Verónica Ramírez, subsecretaría de Gestión Ciudadana del municipio de Río Grande, manifestó: “Se tomó la decisión conjunta de suspender la licencia al progenitor del menor que aparece en el video, como medida ejemplificadora, para evitar riesgos en la #SeguridadVial y en toda la comunidad”.

Cómo denunciar infracciones viales ANSV

