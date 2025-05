“Un juez es como un asistente social, pero con poder”: la polémica definición de la jueza del documental de Maradona

El video dura 4.02 minutos y fue filmado en el auto de la jueza Julieta Makintach, la magistrada que quedó en el ojo de la tormenta y que es investigada por haber autorizado que se graben imágenes para un documental que la tendría como protagonista y en el que se contaría el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Este nuevo video sin editar, filmado en la previa de la primera audiencia del proceso que comenzó el 11 de marzo pasado, sumó otra controversia en torno a la magistrada por una polémica definición que dio sobre el rol de un juez al que definió como “un asistente social con poder”.

“Me gustaría que nos cuentes cuál es tu misión siendo jueza”, le pregunta la productora que se ubica en el asiento del acompañante, al lado de la jueza que maneja su auto. Detrás, está otro productor y el camarógrafo, que toma de perfil a Makintach.

La jueza comienza a manejar y cuenta: “Yo creo que la gente, cuando llega a ser juez, se olvida que está al servicio de las personas. En realidad, lo único que tienen que hacer es representarlas, hacer Justicia y encontrar paz social. Muchas veces es como que el personaje de juez se los come. Se olvidan que están al servicio de la gente. Que los tienen que tratar bien, que los tienen que recibir las veces que sea necesario. Por eso le tienen que hablar claro y llano, sin tanto dogmatismo”.

Y agrega: “Llegado el momento del contacto con la gente, tenés que explicarles cómo resolviste su problema. Ellos te entregan el problema para que vos se lo resuelvas y es un poder del Estado, que vos representás. Sos un servidor social, ni más, ni menos”.

Después lanza lanzar las frases más polémicas. “Yo, en realidad, quería ser asistente social. De chica, yo quería ser asistente social. Pero me di cuenta que la asistente social, lo único que hace, es entrar a una villa o en un sector vulnerable, cualquiera sea. Hace un informe y después se va a su casa. Encaré el camino de la justicia porque me di cuenta que era el juez el que tenía las herramientas y el poder para resolver esa situación angustiante que da impotencia y que necesita que alguien tenga la autoridad para ejercerla y resolverla. Por eso elegí ser jueza. Básicamente, [un juez] es un asistente social con poder. De cambiar de realidad y resolver las injusticias”.

El video cierra, tras la pregunta del productor de si se imagina haciendo otro trabajo, a lo que Makintach responde: “No. No se me ocurre. No me imagino haciendo otra cosa que no sea la justicia. Amo ser jueza. Me muero antes”.

La grabación termina porque la comitiva pasó por la puerta del edificio de los Tribunales de San Isidro, en Ituzaingó 340, y se supone que la jueza no quería ser vista con el equipo de grabación.

La jueza Julieta Makintach comparó a un juez con un asistente social

Los videos filtrados

Este video se suma a los fragmentos de las grabaciones en crudo filtrados el fin de semana y con las que ya cuenta la Justicia.

Los mismos, forman parte de las tomas que Jorge Huarte, camarógrafo independiente, registró en marzo pasado, cuando un amigo lo convocó para un trabajo: filmar la primera audiencia del juicio oral y público donde se iban a discutir las circunstancias que rodearon la muerte del Diez.

Huarte ahora es un testigo clave en una causa que puede tener impacto mundial: la investigación de la supuesta preproducción de un documental sobre el debate, donde la protagonista sería Makintach.

Videos reveladores. Se conocieron las imágenes grabadas por la jueza en el arranque del juicio por la muerte de Diego Maradona

Los videos que se filtraron son de dos días de grabaciones: el domingo 9 y el martes 11 de marzo, cuando comenzó el debate. En los videos se ve a la jueza realizar diversas tomas, como ser hablar a cámara, contar quién era, qué estaba por hacer y desfilar por los pasillos de los tribunales situados en la calle Ituzaingó 340, en el corazón de San Isidro.

Hace diez días, la magistrada, en diálogo con LA NACION, había negado las acusaciones. En esa charla había sostenido que solo se filmaba lo autorizado por la Suprema Corte de Justicia bonaerense y que ella no participaba de ningún documental.

“No hubo privilegios para nadie. Solo se filmaba lo autorizado por la Suprema Corte de Justicia bonaerense [los lineamientos de la acusación de la defensa, los alegatos y el veredicto se transmiten en directo]”, había dicho a Makintach a un diálogo telefónico con LA NACION el viernes 16 de mayo, antes de que se divulgaran las imágenes de las cámaras de seguridad de la sede judicial.

“No hay contrato, no hay documental”, armó una y otra vez la magistrada que integra el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 2 de San Isidro, pero se sumó al TOC Nº 3, que solo tiene dos jueces (Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso), para participar del juicio que comenzó el 11 de marzo pasado.

Las nuevas imágenes ya están en manos de los fiscales de San Isidro Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, que están a cargo de la investigación abierta en contra de la jueza Makintach por este tema.

Críticas al tribunal

Rodolfo Baqué, abogado que inició el juicio como defensor del enfermero Ricardo Almirón, pero fue apartado por el tribunal en la segunda audiencia, cuestionó con dureza la actuación de la jueza Julieta Makintach.

“Desde el primer día de este juicio se evidenció una actitud incorrecta por parte de la jueza Makintach, y por eso la recusamos. Lamentablemente, el tiempo nos dio la razón”, armó Baqué a LA NACION.

El abogado sostuvo que la magistrada no se apartó voluntariamente del caso “por temor a ser descubierta” y sugirió que su conducta formaba parte de un “guión” preestablecido. “Aún ningún otro tribunal ha confirmado la decisión de apartarlos. No estaba sola en esto: los otros dos jueces también deberán dar explicaciones sobre su actuación”, agregó.

La jueza en el hall central de los Tribunales de San Isidro

En ese sentido, Baqué reclamó la intervención urgente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y concluyó con un pedido contundente: “Mientras se investigue este hecho, los tres jueces deben ser suspendidos”.

Por su parte, abogados que representan a los familiares de Maradona ya adelantaron que pedirán el juicio político de la jueza Makintach por su presunta participación en la grabación de un documental durante el juicio por la muerte del astro, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

Esperan que mañana, cuando se levante el cuarto intermedio decretado la semana pasada, se resuelva la suspensión del juicio.