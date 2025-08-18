Un motochorro, de solo 16 años, fue abatido por un policía al que le quiso robar la moto

Un intento de robo terminó con un menor de edad muerto y otro delincuente prófugo en la localidad platense de Los Hornos, luego de que ambos intentaran asaltar a un oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que se encontraba de civil. El hecho ocurrió el domingo por la noche en la calle 68, entre 135 y 136. Se trata del segundo delincuente abatido en el fin de semana en el conurbano bonaerense.

El agente, de 29 años, regresaba a su domicilio junto a su pareja a bordo de una moto Corven cuando fue interceptado por dos jóvenes que se desplazaban en otra moto. Según fuentes policiales, los asaltantes lo amenazaron con un arma de fuego y le exigieron que entregara sus pertenencias. El oficial se identificó como integrante de la fuerza y dio la voz de alto, pero uno de los agresores lo apuntó con el arma . Ante esa situación, el policía disparó y uno de los atacantes recibió un impacto de bala en la cintura.

El herido, de 16 años y domiciliado en Los Hornos, fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde falleció horas más tarde. Su cómplice logró escapar y permanece prófugo. En el lugar del enfrentamiento, la Policía incautó una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros y la moto del oficial, que fue retenida para peritajes.

El adolescente fallecido tenía antecedentes penales recientes en la Comisaría 3ª de Los Hornos. Había sido detenido el 25 de abril por robo calificado en poblado y en banda con resistencia a la autoridad, y nuevamente el 9 de mayo por tentativa de robo. En ambos casos, intervino el fuero juvenil, que había ordenado su alojamiento en un instituto de menores.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Juvenil N° 4 de La Plata, que dispuso las diligencias correspondientes y mantiene activa la búsqueda del segundo sospechoso. También intervino la Auditoría General de Asuntos Internos de la policía bonaerense, que ordenó la retención preventiva del arma reglamentaria del oficial involucrado.

El episodio se produjo apenas un día después de otro intento de robo similar en La Matanza, donde un capitán de la policía bonaerense abatió a uno de los dos ladrones que intentaron asaltarlo mientras circulaba en moto con su hermana. Ambos hechos ocurrieron en plena vía pública y en horarios de alta circulación, lo que generó preocupación entre los vecinos.





12 balazos y una muerte

Fueron más de doce balazos a plena luz del día. Un suboficial de la policía bonaerense mató a uno de los dos asaltantes que intentaron robarle la moto. El integrante de la fuerza de seguridad provincial resultó herido y tuvo que ser internado en el policlínico de San Justo.

El violento episodio ocurrió el sábado, a las 13.45, en la esquina de Anchoris y Lynch , en la localidad de Villa Constructora, en el partido de La Matanza. Por la hora y debido a la cercanía con un centro comercial, no hubo más víctimas de milagro.

El delincuente murió en el lugar del hecho Gentileza

A partir de la reconstrucción del hecho realizada con las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona y la declaración de un testigo, los investigadores determinaron que todo comenzó cuando el policía que a esa hora circulaba con su moto de civil porque estaba de franco, le preguntó a un vecino sobre una dirección.

En ese momento, según el relato del vecino, identificado por fuentes policiales como Mario, de 53 años, se acercaron dos delincuentes y amenazaron con un revólver al hombre que le preguntaba sobre la dirección en la zona y le exigieron que entregara la moto.

El dueño de la moto se identificó como policía. Así comenzó un enfrentamiento en el que se dispararon más de doce balazos. Los asaltantes abrieron fuego contra el uniformado que logró abatir a uno de los ladrones, quien cayó a pocos metros del lugar en el que se inició el tiroteo.

Feroz tiroteo en La Matanza

El policía, que se desempeña en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza, resultó herido en una pierna, mientras que el cómplice del ladrón abatido logró escapar a bordo de la moto en la que había llegado al lugar.

Hasta el momento, la policía no logró apresar al ladrón prófugo y revisaba hospitales de la zona ante la posibilidad de que hubiera resultado herido durante el tiroteo.

Según el relato del testigo que quedó en medio del enfrentamiento, el tiroteo comenzó cuando el policía y los asaltantes estaban a pocos centímetros.