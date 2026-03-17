Tras un tiroteo infernal matan de un balazo a la madre de un policía, uno de los que disparó

“Voy a volver y los voy a cagar a tiros”, exclamó uno de los hombres que discutió con el dueño de casa. Media hora después, el agresor regresó a la plaza Ucrania, en Villa Diamante, y comenzó a disparar contra la casa del hombre al que había lanzado la advertencia.

Ante el ataque, el cuñado del vecino amenazado, de profesión policía, salió con su arma y abrió fuego contra los agresores, que habían llegado en dos motos.

Eran las 3.16 y la plaza, situada en la esquina de Ucrania y San Vladimiro, se había convertido en escenario de un tiroteo en el que se dispararon más de treinta balazos.

Infernal tiroteo con una mujer muerta en Lanús

Uno de esos proyectiles causó la muerte de la madre del sargento que se desempeña en la Unidad Policía de Prevención Local (UPPL) de Lanús. Fue uno de los nueve homicidios ocurridos en el Gran Buenos Aires, en 36 horas.

Ante la llegada de los agresores, la mujer, que habría sido identificada por fuentes policiales como Blanca Elba Fuensalida, de 64 años, se refugió en su casa. Pero uno de los balazos disparados desde el sector de la plaza en el que estaban los agresores, la hirió en la axila y afectó el corazón. La madre del policía falleció en el acto.

El enfrentamiento quedó grabado en las cámaras de seguridad de la vivienda. En los momentos previos al ataque, se podía observar a cinco integrantes de la familia en la puerta de la casa.

Según el testimonio de una vecina, primero, hubo una discusión entre la familia dueña de la casa atacada “con unas personas que estaban en la plaza donde uno de los sospechosos, gritó ‘ahora voy a volver y los voy a cagar a tiros’. Después, los agresores regresaron y comenzaron a disparar contra la vivienda”.

En los videos grabados por una segunda cámara de seguridad, quedó registrada la secuencia en la que uno de los habitantes de la casa atacada, salió con el torso desnudo y comenzó a disparar contra los atacantes. Después se supo que era policía. Al principio, logró llegar hasta la mitad de la plaza, pero tuvo que volver sobre sus pasos debido a que era superado en número por los atacantes.

El cuñado del policía salió de la casa armado y también abrió fuego contra los atacantes que no paraban de disparar. Uno de los balazos impactó al lado de la cámara de seguridad y levantó el revoque de la pared. Otro de los disparos atravesó el vidrio de una ventana e hirió de muerte a la madre del policía.

El enfrentamiento terminó cuando los agresores huyeron y abandonaron las motos en la plaza Ucrania. Aunque, una hora más tarde regresaron para recuperar los vehículos y fueron perseguidos por los familiares de la mujer asesinada, aunque no fueron detenidos.

Hasta el momento, los investigadores judiciales no establecieron cuál fue el eje de la discusión previa ni el móvil del ataque.