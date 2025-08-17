Tiroteo a plena luz del día: más de doce disparos, un ladrón abatido y un policía herido

Fueron más de doce balazos a plena luz del día. Un suboficial de la policía bonaerense mató a uno de los dos asaltantes que intentaron robarle la moto. El integrante de la fuerza de seguridad provincial resultó herido y tuvo que ser internado en el policlínico de San Justo.

El violento episodio ocurrió ayer, a las 13.45, en la esquina de Anchoris y Lynch , en la localidad de Villa Constructora, en el partido de La Matanza. Por la hora y debido a la cercanía con un centro comercial, no hubo más víctimas de milagro.

La zona donde fue el tiroteo Gentileza

A partir de la reconstrucción del hecho realizada con las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona y la declaración de un testigo, los investigadores determinaron que todo comenzó cuando el policía que a esa hora circulaba con su moto de civil porque estaba de franco, le preguntó a un vecino sobre una dirección.

En ese momento, según el relato del vecino, identificado por fuentes policiales como Mario, de 53 años, se acercaron dos delincuentes y amenazaron con un revólver al hombre que le preguntaba sobre la dirección en la zona y le exigieron que entregara la moto.

Una de las armas que se encontraron en el lugar del enfrentamiento Gentileza

El dueño de la moto se identificó como policía. Así comenzó un enfrentamiento en el que se dispararon más de doce balazos. Los asaltantes abrieron fuego contra el uniformado que logró abatir a uno de los ladrones, quien cayó a pocos metros del lugar en el que se inició el tiroteo.

El policía, que se desempeña en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza, resultó herido en una pierna, mientras que el cómplice del ladrón abatido logró escapar a bordo de la moto en la que había llegado al lugar.

Uno de los delincuentes abatido Gentileza

Hasta el momento, la policía no logró apresar al ladrón prófugo y revisaba hospitales de la zona ante la posibilidad de que hubiera resultado herido durante el tiroteo.

Según el relato del testigo que quedó en medio del enfrentamiento, el tiroteo comenzó cuando el policía y los asaltantes estaban a pocos centímetros.

Feroz tiroteo en La Matanza

El lugar donde ocurrió el tiroteo está a diez cuadras del cruce de la ruta 3 y el Camino de Cintura y muy cerca de donde el 15 de enero de este año fue asesinada Hilda Cristina Tello, una vecina de 45 años, que viajaba en un colectivo de la línea 174.

Según relataron los vecinos, cuando el chofer del interno 623 les tiró el colectivo encima en el momento en que intentaban robarle a un vecino que estaba lavando su auto en la vereda, en Lynch al 2800, la moto aceleró y, ya en marcha, el ladrón que iba como acompañante disparó tres tiros hacia atrás contra la unidad de la línea 174.

Uno de los proyectiles alcanzó a Tello, mientras que su hija, de 8 años fue herida y llevada a una clínica privada situada a dos cuadras del lugar del ataque.

El nuevo tiroteo con un fallecido formó parte de la sucesión de hechos de violencia ocurridos en plena luz del día en las últimas 72 horas en La Matanza, que terminaron con los homicidios de Esmeralda Bustamante, de 23 años y Rita Mabel Suárez, de 47.

Ambas mujeres fueron asesinadas durante asaltos. El homicidio de Bustamante ocurrió en el cruce de la ruta 21 y Carcarañá, en el límite entre Laferrere y González Catán, cuando dos delincuentes en moto le dispararon para robarle la moto que conducía su hermana, de 24 años.

Matan a sangre fría a una joven de 23 años para robarle la moto en el conurbano

Mientras que el homicidio de Suárez ocurrió al día siguiente, en la esquina de Miró y Juan Florio, en Villa Luzuriaga, cuando tres delincuentes le dispararon a sangre fría a la mujer para robarle su Renault Sandero.

La víctima fue asesinada en presencia de su hijo, de 15 años, que estaba en el asiento del acompañante y cuando esperaba a su hija en la puerta de la casa de la profesora de canto. Dos delincuentes fueron apresados por la policía, uno de 17 años y otro, de 19. Mientras que los investigadores buscaban a un prófugo, menor de edad.