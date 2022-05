Un motociclista fue asaltado en la Panamericana y lo registró con la cámara de su casco

Un hombre que viajaba con su motocicleta por Panamericana vivió en carne propia la inseguridad. Pero lo más llamativo es que todo quedó registrado porque la víctima tenía una cámara en el casco y que pudo recuperar el equipo de filmación que llevaba en la moto.

El hombre difundió el robo y en un segundo posteo dijo que publicará datos de dónde puede estar la motocicleta.

En las imágenes se puede ver cómo es asaltado en la autopista y cómo se escapan los ladrones. El protagonista de la historia narró el episodio en un video de unos 20 veinte minutos de extensión, donde precisó que mientras conducía en dirección a la ciudad de Buenos Aires sufrió un desperfecto y fue abordado por delincuentes.

Si bien el hecho se dio el pasado 1° de mayo, la historia trascendió hoy, cuando el motociclista dio a conocer su testimonio a través de YouTube. “En una típica ruteada desde Capilla del Señor, un grupo de tres motos veníamos a las 16 por Panamericana con dirección a Capital”, comenzó a narrar.

Uno de los motociclistas advirtió que el rodado que conducía hizo un ruido anormal y decidieron detenerse sobre la banquina.

La moto en cuestión, una Dominar, había sufrido un desperfecto en el escape. El grupo se puso a discutir en la banquina cómo procederían frente a esta situación y resolvieron intentar arreglarla en el momento.

Así, en segundos, otros dos motociclistas se hicieron presentes en lugar. Mientras trabajaban en la moto afectada, dos delincuentes llegaron en contramano por Panamericana y los abordaron con armas de fuego.

“Llevátela, llevátela, tiene las llaves puestas”, exclamó el hombre detrás de la cámara. Las tres víctimas de los motochorros salen corriendo por la banquina de la autopista para huir de los sujetos armados.

Acto seguido, otro motociclista intervino en el caso. “¿Te robaron la moto? ¿Esos que estaban ahí?”, consultó sorprendido al hombre que no pudo disimular su acelerada respiración después del robo. También alertó al 911, que instantes después se hace presente con un patrullero.

“Seguramente estábamos fichados, porque nos atacaron con una seguridad impresionante y fueron directo a la moto BMW”, repasó el protagonista, y describió: “Lo primero que hacen es robarle el casco al dueño de esa moto y se dan cuenta de que no tiene la llave puesta. Entonces directamente uno va al casco de la Kawasaki, esconde el arma, le roba los guantes y se pone a armarle el asiento que lo tenía afuera porque había sacado las herramientas”.

“Después se dan cuenta que esa moto no tenía las llaves, por eso van a la mía que las tenía, porque ya me estaba por subir. Me roba los guantes y se sube”, advirtió.

Los motochorros no sólo se llevaron el rodado, sino también una cámara 360° que iba con un adaptador sobre el manubrio. “Me dediqué a recuperar lo mío”, aseguró el protagonista, que dos semanas después del robo consiguió dar nuevamente con su equipo de filmación que había sido descartado en la autopista.

Por último, la víctima contó que tiene datos de dónde puede estar su moto robada, pero anunció que lo dejará para un segundo video que aún no se publicó.