Un policía asesinó a su expareja, también oficial, grabó un video pidiendo perdón y luego se suicidó

La noche del domingo en Comandante Andresito, un tranquilo pueblo misionero, estuvo marcada por una escena de violencia extrema: un oficial de la Policía de Misiones asesinó a su expareja, también integrante de la fuerza, y minutos después se quitó la vida. Antes de hacerlo, grabó un video en el que pidió perdón y mostró el arma con la que se dispararía.

La víctima fue identificada como la Oficial Ayudante Daiana Raquel Da Rosa, quien prestaba servicios en la Comisaría de la Mujer. El autor del femicidio fue el Oficial Ayudante Natanael Comes, perteneciente a la comisaría jurisdiccional.

En la grabación el agresor repite varias veces “lo siento mucho” y “lo siento mucho grupo”, mientras se escucha el sonido de casquillos que patea en el piso y alguien que le habla desde afuera de la vivienda. En las imágenes, de poco más de 30 segundos, se ve el cuerpo de la víctima tendido en el suelo y al hombre con la pistola apoyada debajo de la mandíbula.

El episodio se registró alrededor de las 21.45, según el parte policial al que accedió LA NACION, cuando una comisión policial acudió al domicilio de la funcionaria, situado en el barrio 80 Viviendas, tras un llamado de vecinos que alertaron sobre una situación de violencia y pedidos de auxilio. Al arribar al lugar, los efectivos fueron recibidos con disparos de arma de fuego efectuados por el oficial Comes.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, ambos mantenían una relación de concubinato que había finalizado meses atrás. No existían medidas judiciales ni actuaciones previas relacionadas al vínculo. Tras el ataque, el agresor se efectuó un disparo y fue trasladado al hospital local en grave estado, donde falleció minutos después.

Por disposición de la Jefatura de Policía, la investigación quedó a cargo de la Unidad Regional V, con intervención del equipo de la Policía Científica, bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción en turno, a fin de esclarecer las circunstancias del hecho. Los peritos secuestraron el arma utilizada y el teléfono celular del agresor, donde hallaron el video grabado antes del suicidio.

Fuentes del caso indicaron que el femicidio ocurrió en el interior de la vivienda y que la víctima presentaba varias heridas de arma de fuego . El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia correspondiente.

En tanto, los investigadores analizan el contenido del video y las comunicaciones previas entre ambos oficiales para determinar si existían antecedentes de violencia que no habían sido denunciados.

La Policía de Misiones dispuso un operativo especial en la zona y asistencia psicológica para los familiares y compañeros de la víctima.