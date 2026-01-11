Un policía frustró el robo a un comercio, le quitó el arma a un delincuente y mató a su cómplice

Entre los camiones estacionados sobre la Colectora Dellepiane Sur, la rutina de descarga de mercadería se interrumpió de golpe: tres hombres armados irrumpieron en el depósito y sorprendieron al personal . Lo que siguió fueron disparos y corridas, una secuencia que quedó registrada por una cámara interna del comercio y que más tarde se difundió en redes sociales.

El hecho ocurrió el pasado lunes 5 de enero, mientras se realizaba la descarga de mercadería en un depósito comercial situado en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Según el parte policial al que accedió LA NACION, tres delincuentes armados sorprendieron al personal presente en el lugar con la intención de robar.

El custodio del comercio, exoficial de la Policía bonaerense, reaccionó y repelió el robo. Durante el enfrentamiento hirió a uno de los agresores, argentino de 43 años, y lo redujo en el lugar, mientras que los otros dos se dieron a la fuga en un vehículo. Minutos después, se constató el ingreso de uno de los fugitivos herido, otro argentino de 23 años , al hospital Grierson.

“Ya está loco, ya fue. Me rompiste la panza, hermano. Ya está”, suplicó el delincuente, quien estaba vestido con una camiseta del club Colón de Santa Fe y un short deportivo.

El delincuente de 43 años que había quedado en el depósito falleció en el hospital Grierson el jueves. El otro, de 23 años, quedó detenido en el mismo centro de salud, sin riesgo de vida. El tercer integrante de la banda continúa prófugo.

Personal de la Comisaría 9B de la Policía de la Ciudad secuestró una pistola calibre 9 mm con numeración limada y partes de un arma calibre 45 pertenecientes a los ladrones, además del arma 9 mm del custodio. Las pericias balísticas serán clave para determinar la cantidad de disparos y el origen de cada proyectil.

La secuencia del asalto quedó registrada por una cámara interna del depósito. En las imágenes se observa cómo uno de los delincuentes se aproxima por detrás de un camión y sorprende al custodio, que logra desarmarlo tras un forcejeo.

Luego aparece un segundo ladrón, que amenaza a los empleados. En ese momento se escuchan disparos y gritos. El video, que circuló en redes sociales, muestra el instante en que el custodio se reincorpora y dispara contra el segundo agresor.

Intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, a cargo de la jueza Bernarda Yamile, que ordenó la detención de los dos delincuentes heridos.

La causa está caratulada como tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio en ocasión de robo. Los investigadores analizan si la banda actuó con apoyo externo y revisan las cámaras de la zona para reconstruir la fuga del tercer sospechoso.

Así desarmó un policía de adicional a un ladrón e hirió a otro