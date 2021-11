Un prisma que deforma. El miedo al delito, la falacia de las apariencias, el abuso de poder y las armas listas para tirar

La muerte de Lucas González, un chico que tenía sueños, que quería triunfar, que se esforzaba, es una pérdida inmensa y, además, es la representación de un peligroso sinsentido en el que se cruzan los prejuicios, el miedo al delito, la falta de preparación, el abuso de poder y, finalmente, resoluciones de conflictos en las que las armas de fuego, tras ser disparadas, colocan un punto irreversible. Detrás quedan ilusiones despedazadas, vidas segadas y familias destruidas.

El azote de la inseguridad subvierte todas las certezas. El miedo es un prisma que deforma. Cuatro adolescentes salen de un club enclavado en una zona “pesada” del sur porteño. Y se les cruza un auto dorado ocupado por hombres de mirada torva. ¿Tenían posibilidad de siquiera intuir, en ese instante crítico, que no fueran delincuentes dispuestos a asaltarlos? ¿Tenían tiempo, siquiera? ¿O en ese momento solo importa salvar la vida y correr? Eso parece haber pasado con Lucas y sus tres amigos que el miércoles, muy temprano, habían llegado desde Florencio Varela para probarse en “El guapo” de Barracas.

Pero ni siquiera importa quiénes eran: hoy, en el área metropolitana de Buenos Aires, no debe haber una sola persona que, ante un cuadro de situación similar, no pensara lo mismo que esos cuatro chicos vestidos de futbolistas. El delito es una presencia tan fuerte, tan permanente, tan “real”, que convierte la mínima sospecha en peligro inminente. No es una sensación: el miedo a la inseguridad es, hoy, una segunda piel. Un miedo que lleva a correr, a tratar de huir para salvar la vida por un camino que, a veces, solo conduce hacia la muerte.

Ese mismo miedo forma parte de las acciones cotidianas de los policías que deben prevenir y evitar los hechos delictivos. Y los policías, a veces, también ven las cosas a través de ese prisma que deforma. Ven caras, ven ropas, “semblantean”, y así sacan conclusiones: así, muchas veces, deciden cuándo actuar. Y cómo lo harán. Algunos “regulan” la fuerza de su intervención según el aspecto del “sospechoso” y no por lo que estén haciendo. Eso está mal.

“Cuatro masculinos en un auto que realizan maniobras de evasión”, modularon los policías del Nissan Tiida color champagne al Comando. Esos agentes de una brigada de la Policía de la Ciudad que iban sin uniformes, en un auto no identificable —¿había forma de saber que efectivamente eran policías?— se guiaron por su instinto, una presunción que, todo parece indicar, estaba solamente guiada por el prejuicio y no por los hechos.

Los “cuatro masculinos” eran cuatro pibes del sur del conurbano. A esos cuatro chicos de familias trabajadoras que volvían cansados y transpirados a sus casas después de una prueba de fútbol con la que buscaban enderezar un sueño de éxito, aquel prisma del miedo inmanente los convirtió en “sospechosos”, les puso un molde. Los policías de la brigada se lanzaron a perseguir un molde “prefabricado” de delincuente, no a alguien que estuviera cometiendo un delito.

En ese cóctel de ideas distorsionadas apareció, para agravar inexorablemente todo, el poder de las armas como solución final. A esta altura de los acontecimientos, la discusión sobre las pistolas Taser no conduce a ninguna parte, atrasa. Si algo enseñó la pandemia de coronavirus es que, ante la emergencia, se debe hacer una seria evaluación de costo-beneficio. Las armas que disparan dardos electrónicos inmovilizantes son el equivalente a la vacuna contra el coronavirus: puede haber contraindicaciones, pero habrá un abismo con respecto a la letalidad de las balas de plomo.

No obstante, la Taser tampoco es la panacea. Cuando ocurre un caso trágico como el de Lucas González en Barracas, el problema no es qué arma se usa, sino si era prudente, necesario o inevitable utilizar un arma para hacer cesar una situación determinada a través de la intervención policial.

No se trata de una discusión política, sino profesional: el arma de fuego debe ser la última ratio de intervención luego de una serie de medidas de acción disuasorias. Es el protocolo, y es el entrenamiento permanente el que debe afianzar esa idea para que se haga “carne” en cada agente policial.

El Volkswagen Suran en el que iban los cuatro adolescentes recibió tres impactos de bala. Uno en el parabrisas —lo destrozó el proyectil que dio en la cabeza de Lucas—, uno en la luneta trasera y otro en el guardabarros trasero, del lado del conductor. De eso se infiere que los policías rodearon el auto y dispararon desde distintas posiciones. ¿Era tan grave la amenaza que emanaban esos cuatro chicos como para justificar tamaña intervención? ¿Existió realmente esa amenaza?

Los policías argentinos —los de la Ciudad, los federales, los provinciales— han leído sobre “la progresividad del uso de la fuerza”. Esa es la teoría. Pero el práctico nos lo deben... Lo que ocurrió con Lucas y sus amigos en Barracas, a plena luz del día, es lo mismo que le pasó el año pasado, en plena pandemia, a Blas Correas en Córdoba: él también iba en un auto con amigos, ellos también aceleraron después de un incidente en la calle con alguien que les pareció un ladrón; a ellos también les disparó la policía para frenarlos. Otra vida joven destruida por una bala oficial.

En el caso de Barracas, los policías porteños dijeron que el que iba del lado del acompañante en el Suran “esgrimió un arma”. El que iba del lado del acompañante era Lucas. Tras el dramático desenlace, una pistola de plástico negro apareció en el Suran en el que iban los cuatro chicos. El primer parte del caso no mencionaba que hubiese un arma. Los familiares de los chicos, cuando llegaron a la escena del hecho, dijeron que esa pistola apareció en el baúl, aunque un segundo parte policial informó que estaba dentro del habitáculo, detrás del asiento del conductor.

¿La escena fue manipulada para insertar una coartada, para sustentar una justificación? Será materia de investigación de la Justicia. Conviene recordar que hay una larga lista de casos de encubrimiento policial ante situaciones así. Pasó hace 27 años con la Masacre de Wilde; pasó en 2005 con Fernando Carreras y la famosa Masacre de Pompeya. Pasó, incluso, con Blas Correas en Córdoba, al que también “le plantaron” un revólver viejo e inútil para intentar hacer pasar la balacera policial como una respuesta a una amenaza.

Conviene recordar, sí, pero también aprender, enseñar, capacitar, mejorar. Y, sobre todo, urge que el Estado se haga cargo: que capacite a sus policías (nuestros policías), que mejore la prevención y que se ocupe de verdad en buscar respuestas eficientes y eficaces contra el delito, que establezca normas claras y que imponga las sanciones que corresponda. Que haya ley, y que se cumpla. Solo así podrá empezar a aflojar el miedo que trastoca las apariencias, que alimenta los prejuicios y convierte todo en un peligro inminente.