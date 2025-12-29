Un taxista borracho chocó solo y derribó un poste de luz en San Telmo

A primera hora de este lunes, un taxista totalmente alcoholizado chocó contra la dársena del Metrobús del Bajo y una columna de alumbrado ubicado en el cruce de la avenida Paseo Colón con el Pasaje Giuffra, en el barrio porteño de San Telmo.

El test de alcoholemia al conductor, de 51 años, dio positivo en 2,17 gramos por litro de alcohol en sangre, informaron fuentes policiales consultadas por LA NACION. Personal de la Comisaría Vecinal 1F de la Policía de la Ciudad se desplazó al ver a un taxi Peugeot 408 sobre la Dársena del Metrobús. Al acercarse el conductor, único ocupante del vehículo, el hombre se volvió agresivo con los uniformados e incluso se negaba a ser identificado, motivo por el cual fue demorado.

Hecha la consulta ante la fiscalía de Flagrancia Este, a cargo de la Dra. Florencia Paglianitti, se ordenó la convocatoria a personal de Tránsito para la realización del test de alcoholemia que dio positivo en 2,17 gramos por litro de alcohol en sangre. El conductor fue notificado de contravención por conducción con exceso de alcohol y el vehículo fue inmovilizado y derivado a playa judicial.

Multas por conducir alcoholizado en la ciudad de Buenos Aires

En Buenos Aires y otras provincias adheridas rige la Ley de Alcohol Cero, pero la ciudad de Buenos Aires mantiene su propia normativa, de 0,5 gr/l.

Entre 0,5 y 0,99 gr/l : multa de $119.776,50 a $798.510 (150 a 1.000 UF)

: multa de (150 a 1.000 UF) Desde 1 gr/l en adelante: multa de $239.553 a $1.597.020 (300 a 2.000 UF)

Además, en todos los casos se dispone la retención del vehículo, la inhabilitación de la licencia y la obligatoriedad de realizar un curso de seguridad vial para recuperarla.

Un conductor alcoholizado y un choque fatal

Los padres de tres niños fallecieron casi dos meses atrás en el municipio bonaerense de José C. Paz luego de que el joven conductor de una pick-up Volkswagen Amarok que estaba alcoholizado los chocara cuando viajaban con sus hijos en el auto familiar. Los menores de edad, en tanto, debieron ser internados por las heridas sufridas en la colisión.

La tragedia que enlutó a esta familia ocurrió alrededor de las 23.30 en la intersección de la Ruta 197 y Mendoza, a metros de una plaza con juegos infantiles. El Renault 12 en el que viajaban sus cinco ocupantes fue embestido por una Amarok negra conducida por un joven de 18 años que, según los primeros testimonios en el lugar, iba a alta velocidad. Renzo Benítez y Eliana Martínez, padre y madre de los niños, fallecieron en el acto. La violencia del impacto fue tal que uno de ellos fue despedido del vehículo.