Valeria Presa 27 de enero de 2020

Un viaje que se preveía tranquilo y en regla resultó ser exactamente lo contrario, con todas las irregularidades posibles en la ruta, en el momento pico de la temporada. Once personas habían decidido tomar un servicio de combi de la empresa Oestebuss para ir a Santa Teresita. Pero el viaje de regreso a Buenos Aires se transformó en una pesadilla. El chofer, que lucía alcoholizado, condujo todo el camino con la música a todo volumen, se dormía al volante y a pesar de que los pasajeros le pedían que frenara porque se pasaba al carril contrario en la ruta, no lo hacía y les respondía mal.

"Le dije que era un potencial asesino al volante y me contestó que manejara yo", contó a LA NACION Florencia Minguzzi, una de las once pasajeras; remarcó que en la combi viajaban niños. Ella y el resto de los pasajeros afirmaron que la velocidad estaba siempre excedida.

"En un momento noté que había comenzado a irse para la banquina y todos los pasajeros le pegamos el grito pidiéndole que pidiera un relevo porque se estaba quedando dormido, pero él seguía manejando. A los metros volvió a suceder, pero hacia el carril contrario", agregó la pasajera.

Otros conductores que habían advertido lo que estaba sucediendo en la ruta llamaron a la policía, que frenó la combi en un control. El test de alcoholemia le dio positivo al chofer, con 0,21 gramos de alcohol en sangre a las cuatro de la tarde, cuando ya llevaba varias horas al volante.

Al momento de presentar la documentación reglamentaria, que tampoco tenía, se excusó: "Es que nunca salgo con esta camioneta, salgo con otra".

El chofer y los pasajeros fueron trasladados todos hacia General Lavalle para que esperaran un relevo de la empresa que les permitiera poder continuar el viaje. Cuando llegó el nuevo chofer, el anterior tuvo que viajar como pasajero. "No queríamos que viajara con nosotros, pero los oficiales nos dijeron que no podían hacer nada más, que ya habían tomado las medidas necesarias. Tendríamos que haber llegado a las 18, pero llegamos a las 12 de la noche después de haber vivido todo esto. Fue una eternidad", dijo Florencia. Indignada, contó: "El chofer me dijo: "Sí, estaba borracho, ¿y qué?".

Los pasajeros que padecieron esta situación sostuvieron que nadie de la empresa se hizo responsable ni les reembolsó el dinero del pasaje.

"Nos arruinó la vuelta de las vacaciones, no pidieron disculpas. Se burlaban de nosotros. Son asesinos al volante. Fue gracias a la vida que no nos pasó nada. Estábamos todos muy asustados, había nenes llorando... Nos arruinaron los pocos días de descanso", lamentó Florencia.

Cristian Barbaro, dueño de la empresa Oestebuss, explicó a LA NACION qué sucedió con el chofer: " Sin dudas a él le dio positivo el test de alcoholemia, pero no sé qué es lo que estoy haciendo mal yo en este caso. En diciembre contraté a un chofer que tenía registro profesional para que trabajara dos meses por un reemplazo y venía con una carta de recomendación de la compañía de transporte de pasajeros Vía Bariloche".

Agregó: "Si ellos hacen las cosas mal en la ruta o tomaron algo de alcohol yo no tengo la responsabilidad. El chofer fue despedido y a los pasajeros se les ofreció un resarcimiento de los pasajes, pero si no quedan conformes iremos a juicio porque yo hice todo según las reglas".