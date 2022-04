Un violento operativo de tránsito terminó con dos policías y un agente de tránsito detenidos en Rosario

En pleno centro de Rosario, la escena ocasionó un escándalo a fines del año pasado y hoy terminó con dos policías y un inspector municipal de tránsito detenidos. Gritos y forcejeos quedaron registrados en los videos de aquel operativo de tránsito violento en Mitre al 900, que llevó a que en los próximos días estos oficiales sean imputados por severidades, apremios, vejaciones y privación ilegítima de la libertad.

Todo comenzó el 14 de diciembre cuando Ricardo, un repartidor de 37 años, estacionó su utilitario en un lugar prohibido y fue golpeado y estrangulado por los policías después de discutir con los agentes de tránsito.

Según confirmó Rosario 3, uno de los dos policías que ahora está preso dio positivo para cocaína en los exámenes que se le realizaron después de la actuación en esta zona, de las más concurridas de la ciudad. En ese entonces, a este efectivo se le inició un sumario administrativo.

De las tres personas detenidas por decisión del fiscal Fernández Bussy, ahora solo el empleado de tránsito municipal esperará su audiencia en libertad por cuestiones de salud. De acuerdo a los medios rosarinos, los policías serán imputados por los delitos de apremios ilegales y falsedad ideológica, mientras que al agente se lo acusará solo por esta segunda carátula.

Así fue el polémico operativo en Rosario que terminó con dos policías y un inspector detenidos

“No podía respirar, no me pasaba una gota de aire”

En el momento en que todo ocurrió, Ricardo -visiblemente golpeado en su cara- le contó a El Tres su versión de los hechos. Dijo que estacionó en calle Mitre y se fue a repartir a pie los paquetes que tenía. Cuando pasó cerca del utilitario vio que tenía una multa enganchada en el limpiaparabrisas y comenzó una discusión con los agentes de tránsito que estaban en las inmediaciones. La describió como un intercambio “elevado de tono”, pero “sin amenazas ni insultos”.

“Me pareció todo muy irregular, por eso la discusión. Aparte de la situación de estar trabajando y no poder estacionar en ningún lado, no poder hacer mi trabajo, discutimos por unos minutos. Más allá de que yo estaba en falta y lo admito, la voy a pagar como todos mis impuestos, me pareció muy irregular el procedimiento. Por ejemplo, con motos de tránsito en contramano, gente sin identificación, motos estacionadas en frente del vehículo para que no me retire”, planteó el repartidor, que negó haber intentado atropellar a uno de los agentes, algo que circuló en las primeras versiones.

Relató además que los oficiales de tránsito fueron los que pidieron la intervención de la Policía cuando se prolongó el altercado. “No podía respirar, no me pasaba una gota de aire”, indicó Ricardo sobre el momento en que los efectivos forcejearon con él.

“La Policía se vino sobre mí cuando me exigieron el documento y yo les pregunté por qué se lo tenía que dar si no había cometido ningún delito, sino una infracción de tránsito. Ante esta respuesta mía se abalanzaron y me golpearon, me estrangularon, estoy todo lastimado, me golpearon en el ojo con el puño”, contó el repartidor rosarino, a quien en diciembre, cuando esta situación pasó, le hicieron una causa por amenazas y resistencia a la autoridad.