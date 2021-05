Una campeona de atletismo corrió y atrapó a un ladrón que salió de su casa en Trelew

La atleta Evangelina Thomas, de 29 años, actual campeona nacional de los 800 metros, había ido a entrenar a una pista ubicada a tres cuadras de su casa. Al regresar se encontró con ropa tirada por todos lados, los cajones abiertos y con un hombre en el medio del living, que al verla saltó por la ventana y empezó a correr. Sin pensarlo, salió detrás de él a toda velocidad. Lo corrió 200 metros. “Le quise tirar una patada para que se caiga, pero me caí yo, y cuando me levanté hice un pique y lo agarré”, relata a LA NACION la corredora a la que llaman “Vanshi”, que participa en la mayoría de las competencias locales de pedestrismo y logró ubicarse en los primeros puestos nacionales.

“Sentí como si estuviese en una carrera. No me importó nada”, cuenta. El delincuente, mientras intentaba escapar, miraba constantemente para atrás. “Creo que nunca imaginó que yo lo iba a salir a perseguir”, dice la velocista, que está próxima a competir en el Campeonato Sudamericano de Atletismo en Ecuador, que se llevará a cabo en Guayaquil entre el 29 y el 31 de este mes, y que otorga importantes puntos para la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Una vez que Thomas lo atrapó, el ladrón tiró la mochila para devolverle sus cosas y al darse cuenta de que ella no lo iba a dejar escapar, comenzó a pegarle. “Vos de acá no te vas”. Le advirtió la atleta, que lo único que quería era que llegara la policía para detenerlo. “Yo estaba llena de odio. Se metió en mi intimidad, me sentí violada”, cuenta. Al ver la situación, dos vecinos salieron a ayudarla a retenerlo hasta que la policía lo arrestara.

Thomas, a quien se conoce con el apodo de "Vanshi", pidió a través de redes sociales que el delincuente continúe preso. instagram

El asaltante, en su mochila, se llevaba una notebook, dos celulares, pantalones de ella y lentes que usa para correr. Además, había dejado en la puerta de la casa la bicicleta de competición, con claras intenciones de llevársela. “Sé que fue muy inconsciente de mi parte, porque él me podría haber lastimado”. El hombre tenía un destornillador, que había utilizado para romper la ventana de la casa y que luego guardó en su bolsillo.

El subjefe de la policía del Chubut, Néstor Gómez Ocampo, explicó a la agencia de noticias Télam que el delincuente “es de apellido Uribe, y es muy conocido por la fuerza policial porque tiene varias entradas”. Según cuenta Thomas, este sujeto tiene más de 20 causas de este tipo, pero lo dejaron libre la semana pasada. “Yo le dije a la policía que ya basta, que él me lastimo y que no solo que me pegó, sino que el miedo que quedó en mi cuerpo no me lo saco de un día para el otro. Es horrible porque me manosearon mis cosas”, relata Vanshi.

Desde los 14 hasta los 25 años Evangelina se dedicó a los ejercicios atléticos de alto rendimiento. Después se mudó a Buenos Aires, donde participó del programa de TV “Combate”, de Canal 9, e incursionó en la actuación y publicidad. Finalmente, hace un año regresó a su ciudad natal para volver a dedicarse al deporte de competición.

Hace un mes obtuvo el título nacional en la distancia de 800 metros con un tiempo de 2′07′'54/100 en el Campeonato Argentino que se disputa en la Pista “Hugo La Nasa” de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Ese triunfo le abrió las puertas a la competencia que se realizará dentro de dos semanas en Ecuador.

