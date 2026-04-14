Incidentes y corridas en la puerta de una escuela en Chubut: denuncian que un alumno abusó sexualmente de otro

Una fuerte polémica, acompañada por incidentes y corridas, se desató este martes en una escuela de Trelew, Chubut. Fue luego de que una mujer denunciara que su hijo de siete años fue presuntamente abusado por un alumno dentro de la institución. Las familias de los estudiantes se congregaron en la entrada para exigir respuestas y tuvieron enfrentamientos con la policía.

La madre del niño denunció que el abuso sexual ocurrió en uno de los baños de la Escuela N°21 de la ciudad chubutense y que el responsable fue otro alumno, reportaron los medios locales El Chubut y El Comodorense. Tras realizar la denuncia y que actuara la fiscalía especializada en delitos contra la integridad sexual de Trelew, la noticia se difundió entre otros padres de alumnos del lugar.

La madre denunció que ninguna autoridad de la provincia se presentó a dialogar con ella. “Ni el ministro de Educación ni los abogados ni la Defensoría del niño. Ni un psicólogo pusieron para mi hijo. Quiero que por favor alguien me de una solución o me diga algo”, reclamó en diálogo con Radiocracia.

El grupo de padres se congregó afuera de la escuela

Acusó, además, a los directivos del colegio de estar involucrados, aunque no brindó detalles respecto de su conducta. Los medios locales también indicaron que este no habría sido el primer abuso que ocurre en los últimos años en la institución, pero tampoco detallaron si había denuncias previas. Lo único que se conoce es que la madre de la víctima denunció que “fueron varios más” los niños abusados.

“Mi hijito no entiende nada, tiene siete años. Él no quería venir a la escuela, lloraba para no venir porque estaba este chico que lo abusaba. Y yo no me di cuenta de lo que le estaba pasando”, dijo la madre de la víctima en sus declaraciones radiales.

La indignación se propagó entre otras familias y un grupo de padres se acercó a la escuela para pedir respuestas este martes al mediodía. En el edificio en la intersección de Colombia y Rivadavia reclamaron por la presencia de los directivos de la institución y las autoridades del Ministerio.

Incidentes en una escuela de Trelew

Sin embargo, la manifestación escaló rápidamente. Los padres rompieron vidrios de las ventanas y macetas colocadas en el exterior de la institución. El Chubut señaló que una persona se cortó con un vidrio y debió ser asistida por una ambulancia, también otros padres se desmayaron.

Se reportó que, durante la manifestación, los padres agredieron a los docentes y la policía debió intervenir. En ese contexto hubo forcejeos entre los efectivos y los padres de los alumnos, al punto tal en el que arrojaron gases lacrimógenos contra ellos, según informó el medio local.

El Ministerio de Educación de la provincia se decidió a desplazar a los directivos de la escuela y, por ende, no habrá clases hasta elegir a las nuevas autoridades.