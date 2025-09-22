Una casa vacía 47 horas, un punto ciego y una pesada caja fuerte que se desvaneció

Cuando Carolina Ardohain ingresó en su casa de Barrio Parque encontró abierta la puerta de doble hoja que daba al patio de la vivienda. La conmoción fue mayor cuando advirtió que faltaba la caja fuerte de un metro y medio de altura, en la que guardaba los teléfonos celulares que, si bien había dejado de usar, contenían fotos en las que se registraron momentos importantes de su vida.

Hasta el momento, los investigadores no pudieron establecer cómo fue que los ladrones lograron cargar la pesada caja fuerte y sacarla de la propiedad en cuyo fondo tiene las vías del Ferrocarril Mitre.

Según fuentes oficiales, la caja de seguridad fue el único elemento robado en la vivienda. Sobre el momento del robo, se pudo saber que fue entre el viernes, después de las 19 y ayer a las 18.

Esa ventana de tiempo se estableció a partir del momento que la empleada doméstica de la conductora abandonó la casa y cerró las puertas sin que se hubiera registrado ningún incidente y el ingreso de Pampita en la vivienda, cuando regresó de Madrid, después de participar en una serie de eventos en los que fue contratada por su trabajo como modelo y conductora.

Debido a que los delincuentes ingresaron por el fondo de la vivienda y se llevaron la caja fuerte por el mismo lugar, habría dado resultado negativo la revisión de las cámaras de seguridad instaladas en las residencias de delegaciones diplomáticas y de otras viviendas instaladas en la zona de Juez Tedín al 2900, en una de los barrios más vigilados de la ciudad.

Si bien por el momento no hay detenidos, los responsables de la investigación no apresaron a ningún sospechoso, se pudo saber que la pesquisa apuntó a la posibilidad de alguien pudo haber aportado el dato de que la modelo no iba a estar en su casa y las zonas vulnerables de la propiedad.

Muy cerca de la vivienda hay una obra en construcción que, según los investigadores, pudo ser utilizada como punto de observación de los ladrones para establecer cuáles eran las casas de la zona cuyos propietarios estaban ausentes.

Además, el fiscal que investiga el robo ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad instaladas en la traza de las vías del Ferrocarril Mitre, que es jurisdicción de la Policía Federal, para tratar de reconstruir el recorrido que realizaron los asaltantes que, posiblemente, también pudieron haber tomado por la calle 8, cerca del barrio 31.