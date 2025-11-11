Una ciclista fue embestida por un auto y terminó colgada en el capot tras el impacto

Una joven de 20 años resultó herida tras ser embestida por un automóvil en barrio Empalme, en la ciudad de Córdoba. El hecho ocurrió ayer por la tarde en la intersección de las calles Junín y Mariano Boedo y quedó registrado por las cámaras de videovigilancia del 911.

Según informó la Policía de Córdoba, el siniestro vial fue protagonizado por una chica que se desplazaba en una bicicleta tipo playera y un Chevrolet Agile conducido por un hombre de 34 años. La mecánica del choque aún se investiga, aunque las imágenes del sistema de monitoreo urbano permitirán reconstruir la secuencia en la que se ve que el auto impacta a la joven y la lleva arriba del capot unos metros.

La ciclista fue asistida en el lugar por el servicio de emergencias 107, que diagnosticó un traumatismo craneoencefálico leve. Luego fue trasladada al Hospital de Urgencias de la capital provincial, donde recibió atención médica y fue dada de alta en el transcurso del día. No se registraron otras lesiones ni complicaciones.

La bicicleta luego del choque Policía de Córdoba

El comisario Federico Pereyra, del distrito 21, explicó que el conductor del Chevrolet manifestó que circulaba por calle Boedo y, al llegar a la intersección, colisionó con la bicicleta que transitaba por Junín. “Se desconoce la mecánica del hecho, pero el conductor indicó que no pudo evitar el impacto”, señaló el funcionario policial. En el video, se observa que el auto no frena hasta después de impactar contra la ciclista.

Las fotografías difundidas por la fuerza muestran el vehículo detenido sobre la vereda, con daños visibles en la parte frontal, y la bicicleta caída sobre el piso, con el manubrio torcido y signos de impacto.

El lugar del choque es una zona urbana con tránsito intenso y comercios en las esquinas, lo que aumenta el riesgo de siniestros si no se respetan las normas de prioridad. Sin embargo, ocurrió en un horario de baja circulación.

En Córdoba, según datos oficiales, los accidentes que involucran bicicletas representan un porcentaje creciente de los siniestros viales. En lo que va del año, la Policía registró más de 400 hechos con ciclistas lesionados.