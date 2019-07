Una fila de más de un kilómetro para trabajar como guardiacárcel

Largas filas de aspirantes a conseguir un puesto de trabajo en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

María José Lucesole SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de julio de 2019 • 19:01

LA PLATA.- La cantidad de interesados fue inédita. La fila superó las 15 cuadras de convocatoria. Todos tenían el mismo objetivo: conseguir uno de los 50 puestos de trabajo en la Unidad Penitenciaria N°1 Lisandro Olmos, en esta ciudad. Se trata de la cárcel más grande de la provincia de Buenos Aires donde se alojan 3000 presos.

La mayoría de los puestos a cubrir son de guardiacárcel. Pero el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) también necesita personal para tareas administrativas. Hace más de diez años no se tomaban postulantes para ingresar en el escalafón general de la Unidad N°1. Se trata de un trabajo con un sueldo inicial de $34.000.

La convocatoria se cerró con 1000 inscripciones. Los postulantes deberán rendir un examen intelectual, un examen físico y psíquico y uno médico. Los elegidos por orden de mérito tendrán una capacitación sobre derechos humanos, uso de armas y defensa personal.

"La fila no es para que le demos trabajo como guardiacárcel, sino que es para estudiar y poder ser guardiacárcel. Para ser penitenciario se requiere un año de estudio, dos meses de práctica y un año más dentro del sistema. Las personas que hicieron la fila se inscribieron para el curso de capacitación. Tendrán que hacer el curso y aprobarlo. No es que mañana ya empiezan a trabajar", sostuvo en declaraciones a radio Mitre la gobernadora María Eugenia Vidal.

Para poder inscribirse se debía tener los estudios secundarios completos. Requisito que se decidió cuando asumió como ministro de Justicia bonaerense Gustavo Ferrari. Anteriormente, para ser guardiacárcel bastaba con tener aprobada la escuela primaria.

Gisela vive en City Bell. Llegó a las 5 para inscribirse como postulante. Pero era tarde. Delante de ella había 1200 personas. La fila para el puesto de guardia superaba las 15 cuadras. Doce horas después Gisela aún esperaba tener una oportunidad de trabajo.

Si bien su padre y alguno de sus hermanos son penitenciarios, ella nunca antes quiso trabajar en una cárcel. Pero hace años que busca un trabajo y no encuentra otra salida. El sueldo de su esposo ya no alcanza para sostener a sus dos hijos.

Convocatoria

En la fila la gente se puso nerviosa. Algunos pretendían anticipar su turno. "No se cueleeeeeeen", gritó Gisela en el momento de tensión. Ella se enteró el jueves pasado de la convocatoria.

"Vinimos con mi marido y mis hijas a las 5. Me levante 4.30. todavía me faltan 60 personas. Son cuadras y cuadras. Son 15 cuadras de fila. Es tremendo la gente sigue llegando", dijo mientras intenta no perder su lugar.

Tiene 32 años y trabajó desde los 15 a los 24. De niñera, cajera, moza. Ahora es manicura y ama de casa. "A mi marido le faltan cinco materias para recibirse pero no puede terminar la carrera de ingeniería porque tiene que trabajar 12 horas por día. Necesitamos otro sueldo", afirmó.

Hace más de diez años no se tomaban postulantes para ingresar en el escalafón general de la Unidad N°1. Se trata de un trabajo con un sueldo inicial de 34.000 pesos y posibilidad de ascenso.

Los requisitos que deben cumplir los aspirantes es tener entre 19 y 34 años, secundario completo [exigencia que se impuso en la , DNI, partida de nacimiento y constancia de CUIL y vivir en la zona para lograr tener una entrevista.

Luego los postulantes deben sortear un examen intelectual, un examen físico y psíquico y uno médico, según informó Xavier Areses, jefe del Servicio Penitenciario.

"Siempre las convocatorias superaban los mil postulantes. Esta es para la Unidad N°1 pero dada la convocatoria no descartamos que puedan ir a otras unidades de la zona", sostuvo Areses.

El jefe del SPB explicó: "Una vez que los postulantes son elegidos por orden de mérito hay un período de dos meses de capacitación teórico-práctica, donde se se instruye en materias como derechos humanos y uso de armas y defensa personal. Luego, en la unidad se completa un año de capacitación práctica" .

Los aspirantes que ingresen pueden pasar luego del escalafón de suboficial al de oficial. Es un desafío luego capacitar a los postulantes para la fuerza".

La convocatoria estaba prevista para hoy y mañana. En pocas horas se inscribieron más de 1000. Los que llegaron tarde se les informó que la convocatoria estaba cumplida. Algunas de las personas se impacientaron al caer la noche y comenzaron a arrojar botellas contra las instalaciones de la cárcel.

El SPB trabajan 24.000 agentes para 58 unidades dispersas en todo el territorio.