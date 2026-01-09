Una joven de 21 años fue asesinada cuando intentó defender a su hermano en una pelea

Morena Magalí Medina, de 21 años, fue asesinada ayer por la tarde en Merlo al recibir un disparo en el pecho luego de intentar defender a su hermano en una pelea con un grupo de jóvenes. Esta mañana la policía detuvo en General Rodríguez a dos de los sospechosos del homicidio.

El hecho tuvo lugar cuando Brian Axel Medina, de 25 años, salió de su vivienda en el barrio Matera junto a un amigo para comprar bebidas y se encontró con dos jóvenes, en la intersección de San Martín y Colodrero, con quienes mantuvo una discusión sobre un conflicto ocurrido días atrás.

Al menos uno de los agresores amenazó a Medina con un arma de fuego y efectuó disparos.

En ese momento, Morena, quien presenciaba la pelea desde la ventana de su casa, acudió al socorro de su hermano, que había sido baleado en un pie, y recibió un disparo en el tórax.

Los hermanos heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital Zonal General de Agudos “Héroes de Malvinas” de Merlo. La joven ingresó al quirófano donde, a pesar del trabajo de los médicos, falleció producto del impacto de bala recibido. Brian, en cambio, se encuentra fuera de peligro y fue dado de alta.

Al conocerse el crimen, vecinos del barrio Matera se movilizaron para pedir justicia por Morena. “Marchamos a la comisaría, donde nos notificaron de algunos allanamientos, pero acá no termina el tema. Recién comienza el pedido de justicia y no vamos a parar hasta que se termine la impunidad de los verdaderos verdugos del pueblo”, comentó Tamara Fernández, vecina de Morena.

Si bien no trascendió el motivo de la pelea que derivó en el homicidio de la joven de 21 años, la mujer que participó de la marcha de protesta expuso que los asesinos formarían parte de una banda de venta de drogas.

“Una vez más la presión de los narcos en los barrios asesina a una piba llena de vida y de compromiso. Una piba que la única intención que tuvo fue parar la violencia. Terminó con un tiro en el pecho y dejó un inmenso dolor que no nos va a consolar solo el llanto”, expresó esa mujer en sus redes sociales.

Arresto de los sospechosos

Tras una rápida investigación por parte de la policía departamental de Merlo, y con el apoyo de las cámaras de seguridad del municipio, se logró identificar a los autores materiales del hecho, quienes fueron vistos huyendo del distrito poco después de ocurrido el crimen.

Con las pruebas obtenidas, la Justicia ordenó dos allanamientos, en la localidad de Merlo y en General Rodríguez. Ese último operativo se realizó en una vivienda ubicada en Perú al 100, donde se detuvo a un joven, identificado por fuentes policiales como Dylan Romero, presuntamente el autor material del asesinato, y a su hermano Axel Romero, acusado por el mismo delito. Ambos, además, enfrentan cargos por el intento de homicidio de Brian Medina.

En el lugar del allanamiento se secuestraron siete municiones de calibre .22, una vaina servida, una campera manchada que Dylan habría utilizado en el hecho, un pantalón que su hermano Axel que tendría manchas de sangre y el teléfono celular de este último.

Los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia, que en principio caratuló la causa como “homicidio en riña”.