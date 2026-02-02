Una joven madre quedó parapléjica tras un ataque a balazos y hay tres menores detenidos por el caso

CÓRDOBA.– Una joven de 22 años fue baleada durante la madrugada del sábado en barrio Yapeyú, a pocas cuadras del centro de la ciudad de Córdoba. Por el ataque hay dos menores de 16 años y uno de 17 detenidos; dos de ellos tienen antecedentes. Uno de los disparos le dañó la médula ósea y la víctima perdió sensibilidad en las piernas, un cuadro irreversible que la dejó parapléjica.

Luna Rocío López es madre de un bebé de 18 meses. Estaba con su pareja en una vivienda de Pasaje Sanavirones al 2800 cuando la vivienda fue atacada a balazos desde el exterior. Los investigadores contabilizaron unos 20 impactos. Las vainas servidas fueron recogidas de la calle y están siendo peritadas.

Un revólver, municiones y un teléfono móvil secuestrados durante los procedimientos realizados en el marco de la investigación Policía de Córdoba

La pareja de López también resultó herida, aunque de manera leve: presentó una lesión en uno de sus pies provocada por un impacto de bala. Según informaron fuentes policiales, uno de los detenidos registra, desde 2023, 15 ingresos por robos, robos calificados, violación de domicilio y uso de armas. El otro, en el mismo período, acumula 16 antecedentes que incluyen robos reiterados, resistencia a la autoridad y hechos violentos.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, sostuvo que el ataque se desencadenó a partir de una discusión entre la hermana menor de la víctima y su expareja, un adolescente de 16 años. La pelea fue por un teléfono móvil roto y se registró el viernes por la tarde. El joven exigió que le pagaran el equipo y, ante la negativa, se llevó a la perra bulldog francés de la familia.

Uno de los sospechosos es trasladado esposado durante un procedimiento de la Dirección General de Investigaciones Criminales en barrio Yapeyú, en la ciudad de Córdoba Policía de Córdoba

En las horas siguientes hubo intercambios de mensajes, en los que el adolescente pedía $500.000 para reintegrar el animal y rechazaba una oferta de $400.000 que le hacía la familia. Finalmente, con la intermediación de una tercera persona, la mascota volvió a la vivienda.

Sin embargo, durante la madrugada del sábado, tres menores dispararon unas 20 veces contra el frente de la casa. López se encontraba cerca de una ventana y uno de los proyectiles le impactó en la espalda.

Tras una serie de allanamientos realizados por la Dirección General de Investigaciones Criminales, los tres sospechosos fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia.

“Cuando analizamos los registros que tenemos de los detenidos, nos encontramos con que dos de estos tres menores de edad ya habían sido detectados múltiples veces por nuestra Policía de Córdoba cometiendo delitos en esta zona de la ciudad. Resta ahora analizar qué sucedió durante ese tiempo en los distintos estamentos del Estado, porque se trata de menores que vienen dando aviso al sistema en su conjunto a partir de sus conductas delictivas, y que ahora por poco no han dado muerte a una joven de 22 años”, señaló Quinteros.

Efectivos de la Dirección General de Investigaciones Criminales custodian a otro de los detenidos durante un operativo vinculado a la causa Policía de Córdoba

Betiana Bustos, madre de la víctima, declaró a El Doce que hay un cuarto agresor que continúa prófugo. “Hay un hombre mayor que les dio las armas a los menores para que disparen contra mi casa. Ese hombre también disparó y está suelto porque la Policía todavía no lo agarró”, afirmó.

Sobre el estado de salud de su hija, confirmó que una de las balas “le pegó en una vértebra y eso le dañó la médula. Perdió la sensibilidad del pupo para abajo y los médicos me dijeron que eso es irreversible. El médico nos dijo que ella no va a volver a caminar”.

Barrio Yapeyú es una de las zonas rojas de la ciudad de Córdoba, donde no solo hay hechos de inseguridad sino que los vecinos hace varios años que denuncian que tienen temor a salir de sus casas porque hay bandas relacionadas con el narcomenudeo. Además, plantean que cada vez hay más violencia callejera.

Un tercer sospechoso permanece esposado mientras es identificado por personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales tras los allanamientos Policía de Córdoba

El hecho se da en paralelo a que en el Congreso se empezará a discutir en sesiones extraordinarias el proyecto de ley Penal Juvenil, que busca la baja de la edad de imputabilidad de quienes cometen delitos. En la Argentina, la edad de imputabilidad penal es de 16 años y la gestión libertaria apunta a bajarla a 13.

“El Estado en su conjunto y en todos sus niveles tiene la oportunidad de abordar esta problemática de manera seria y contundente, con la reforma del Régimen Penal Juvenil que está próxima a tratarse en el Congreso de la Nación. Un niño que delinque, o que es el instrumento de mayores que delinquen, es el síntoma más lamentable de una sociedad cuyo tejido social está totalmente desgarrado. Y a la vez, un Estado que por acción u omisión ignora esta realidad, está ejerciendo otras formas de violencia y multiplicando el abandono”, cerró Quinteros.

La discusión por el nuevo régimen penal juvenil comenzará en el Senado y ya se avizora un debate intenso, puesto que hay legisladores que se oponen, incluso muchos de los “dialoguistas”. También la máxima conducción de la Iglesia insistió en sus críticas y reparos a la iniciativa.

“La Iglesia está cercana al dolor desgarrador de las familias y comunidades víctimas de estos delitos; sin embargo, insistimos en que una discusión centrada únicamente en la edad de los menores involucrados corre el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja que interpela a la familia, a la escuela, a la comunidad y al Estado”, advirtió la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal, que preside el arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo.