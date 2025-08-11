Una mujer fue rescatada tras pasar más de 20 años reducida a la servidumbre por su esposo e hijos

La localidad de Despeñaderos, en el departamento de Santa María, Córdoba, fue sacudida con la brutal noticia del rescate de una mujer en estado de violencia y abandono. La víctima pasó más de 20 años reducida a la servidumbre por su esposo y sus hijos y logró salir tras la denuncia a la Justicia de una persona anónima. Ahora, el juez a cargo de la causa ordenó la detención del marido de la víctima y de una de sus hijas.

Según informó el medio local Cadena 3, los agresores no solo sometían a la mujer de 50 años a golpes regularmente, sino que también le proporcionaban alimento “de manera ocasional”. El fiscal de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, detalló que al ser rescatada se encontraba en estado de shock, con un deterioro físico extremo, desnutrición, estaba “prácticamente encerrada” y no podía salir al patio de su casa ni a la calle.

Para graficar la violencia de la situación a la que estaba sometida, contó que tuvieron que cortarle las uñas de los pies con una amoladora debido al grado de abandono que tenían. Tras ser atendida por los servicios médicos, la víctima quedó internada en el Hospital Arturo Illia de Alta Gracia para recibir asistencia y estabilizar su salud.

En todos los testimonios, los allegados se mostraron sorprendidos por la situación y aseguraron que la familia “parecía llevar una vida normal”, que el hombre iba a trabajar pero que la mujer "rara vez salía de su hogar“.

Los acusados en la causa

Según trascendió por el relato de los vecinos al mismo medio, una menor de 11 años -hija de la pareja- también recibe apoyo psicológico tras el hallazgo de su madre. El juez dispuso la inmediata detención del marido, acusado del delito de abandono de persona, y de otra de las hijas, de 22 años, imputada por abandono agravado. Otros dos hijos del matrimonio también fueron imputados, aunque no se ordenó su detención.

Pese a que la investigación se encuentra bajo secreto de sumario, fuentes judiciales indicaron a Cadena 3 que el fiscal halló elementos suficientes para justificar las medidas adoptadas.

El testimonio de uno los hijos

David, enfermero e hijo mayor de la víctima, negó las acusaciones ante la prensa. “Hay muchas cosas que se dicen que no son así. Nosotros respetamos los comentarios de la gente, pero no son oportunos”.

“Mi mamá no está encerrada hace 20 años. Ella inició un tratamiento hace cuatro o cinco años atrás. Mi papá la llevó a un centro de salud para mejorar su estado. Se intentó medicarla pero ella no cumplía con el tratamiento. Volvimos a trasladarla a la Clínica Vélez Sarsfield para internarla pero ella firmó un alta voluntaria”, relató.

E insistió: “Nosotros siempre hicimos todo lo que teníamos a nuestro alcance para que ella estuviera bien. Pero no se dejaba ayudar”. En declaraciones a Todo Noticias, aseguró que su madre “no fue encontrada como todos dicen”.

“Ella no estaba en estado de abandono. Nunca se le negó la alimentación tampoco, aun cuando ella no tuviera ganas de comer. Tampoco se quería bañar. El tema de la higiene era muy duro. Muchas veces tuvimos que obligarla. No sabíamos qué hacer. Es muy difícil obligar a una persona a hacer lo que no quiere”, remarcó David.

La mujer se encuentra internada en el Hospital Alta Gracia Dr. Arturo Illia

Desmintió asimismo que no se le permitiera salir al exterior: “Le gustaba salir al patio trasero. Si no salía a la calle o a la parte delantera de la casa era por decisión suya. Jamás la privamos de nada”.

Con respecto a las detenciones de su padre y su hermana, el enfermero admitió: “No sé por qué la Justicia hizo eso. Mi padre incluso dormía con ella [su madre] Se vio sorprendido por la denuncia”.

Sobre el final del diálogo televisivo, David se quebró mientras hablaba. “Yo me siento mal. Estoy quebrado al medio. Son mis viejos. Mi papá es un padrazo. Soy lo que soy gracias a él. Me lo dio todo a mí. La relación con mi mamá también era buena. Charlábamos todos los días y yo siempre quise verla bien”, dijo.

Y concluyó: “No sé por qué detuvieron a mi papá y mi hermana, insisto. Por el momento, la Justicia determinó que no nos podemos acerca a ella [su madre]. Actualmente está internada en el Hospital Alta Gracia”.