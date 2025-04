Una niña de 3 años convulsionó y perdió el conocimiento en Palermo: su madre usó un tótem de seguridad y se salvó

Un desesperante episodio tuvo lugar a metros del Planetario de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio porteño de Palermo, cuando una niña de tres años presentó un ataque de convulsiones. Su madre alertó a las autoridades a través de un Punto Seguro, un tótem de seguridad para pedir asistencia, y la Policía de la Ciudad acudió para socorrer a la menor.

Según pudo saber LA NACION, la mujer accionó el botón de alerta del tótem de seguridad luego de que su hija se desplomara y perdiera el conocimiento el último sábado en la intersección de las avenidas Sarmiento y Casares. “Tengo a mi hija que no sé qué le pasa. No está respirando. Estaba muy bien y de repente empezó a vomitar y ahora no reacciona”, explicó la madre a un agente a través del sistema con interlocutor.

Tras recibir la solicitud, se activó un operativo de asistencia. “Señora, quédese tranquila que ya le damos aviso al personal, no me corte por favor. Nosotros ya dimos aviso”, le respondió el agente.

“¿Viene una ambulancia", preguntó la madre de la menor que se visiblemente desesperada por el estado de salud de su hija. “Va a ir personal policial y una ambulancia”, le aseguraron.

Las cámaras de seguridad captaron a un cuatriciclo de la Policía de la Ciudad -que estaba a 100 metros- aproximándose al lugar. Con varias personas alrededor de la niña, un policía intervino en la escena y coordinó su traslado al Hospital Fernández a través de un cordón sanitario para facilitar el tránsito.

Ya en el centro de salud, al que ingresó con síndrome convulsivo, la menor de tres años fue asistida y estabilizada, por lo que ahora se encuentra fuera de peligro. “En una emergencia, cada segundo cuenta. Que el 911 responda en menos de cinco segundos, y que un móvil y un cuatriciclo hayan llegado en menos de cinco minutos hoy nos permiten ver el éxito de un trabajo coordinado”, dijo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, tras el operativo.

Del operativo participó personal de la División Motorizada, un móvil y cuatriciclos de la Comisaría Comunal 14C de la Policía de la Ciudad.

Qué es el Punto Seguro

La Ciudad tiene una red de 300 puntos seguros -tótems- ubicados en lugares estratégicos para que los vecinos puedan solicitar asistencia temprana. Además, con los dispositivos el gobierno porteño realiza un mapa de incidentes y delitos. Cuando un vecino aprieta el botón, automáticamente se dispara una llamada al 911. Las cámaras toman imágenes y el audio de la zona, que de ser necesario también sirven como prueba para entregar a la Justicia.

“Los tótems de seguridad son una herramienta adicional a la presencia de la policía, las cámaras, el patrullaje y el vecino que avisa al 911”, explicó el ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez.

