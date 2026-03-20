La ex Gran Hermano Luciana Martínez contó detalles de la noche en que fue acusada de robar a un turista estadounidense

Tres días después de ser excarcelada, la exparticipante de Gran Hermano Luciana Martínez brindó detalles sobre la noche en donde la acusaron, junto a un amigo, de robar a un turista de Estados Unidos. La mujer denunció que fue abusada por el turista y que “no hubo ningún robo”, aunque no logró explicar claramente por qué su compañero tenía un bolso con pertenencias del turista.

Martínez fue detenida el pasado sábado junto con Cristian Wagner cuando fueron denunciados por el turista alojado en un hotel situado en Fray Justo Santa María de Oro al 1800. Martínez relató que había conocido al denunciante en un boliche de Palermo y, cerca de las 7, se dirigieron los tres al alojamiento.

“Estuvimos bailando hasta que se presentó un muchacho estadounidense y se quiso quedar ahí con nosotros. Yo no lo conocía de antes. Había muy poco diálogo porque ni Cris ni yo hablamos el idioma. Fue difícil entendernos. Nos dijo su nombre, de dónde era y nos invitó unos tragos”, contó.

La exparticipante de Gran Hermano Luciana Martínez brindó detalles sobre la noche en donde la acusaron, junto a un amigo de ella, de robar a un turista de Estados Unidos (Fuente: Instagram/@martinezlucianaok)

“Nos pasamos ahí toda la noche. Cuando yo me quiero ir a mi casa aparece este muchacho y nos vuelve a ver. Estábamos en un estado de alcohol...”, señaló. Tras ello, el hombre los invita a seguir de after en el hotel. Cuando llegan al alojamiento, les piden identificación para ingresar. Ella, al no tener su DNI, presentó una fotografía. Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraban que tenían una bandeja con una botella de champagne y copas.

El turista aseguró en su relato en la causa judicial que a partir de ese momento no recuerda nada. Que se despertó al mediodía sin su pasaporte, su reloj digital, dos tarjetas de crédito y ropa. Sin embargo, Martínez desmintió su versión.

“Nos sirve la copa, tomamos los tres. Ahí nos muestra que tiene droga para invitarnos. Yo no sé qué era porque no consumo, pero aparentemente era tusi y cocaína. Ni Cris ni yo consumimos, solo tomamos”, detalló. Luego, aseguró que el hombre se relajó y se quitó la remera y que, cuando ella fue al baño, él la siguió y se inició un encuentro sexual en el interior.

Las imágenes de la exparticipante de Gran Hermano antes de ser detenida

“Nos empezamos a besar, me empieza a tocar, se saca la ropa, quiere que interactúe con él. Yo cedo. El estado que tenía... el efecto era mucho [del alcohol], entonces mi cabeza estaba muy abombada. En eso que me empieza a sacar la ropa se da cuenta que no soy una chica cis [cuyo género coincide con el sexo asignado al nacer], entonces ahí yo noto que su actitud cambia”, contó.

Según la exparticipante, el turista comenzó a mostrarse “desde el enojo”: “Me agarró de los brazos, me dio vuelta, me agarró del pelo. Ahí yo me incomodo y grito ‘amigo, me quiero ir’. Ahí es cuando Cris intenta abrir la puerta y este muchacho se pone enfrente”. Tras ello, según el relato, su amigo intentó forzar la puerta, ante lo que el turista salió a agredirlo.

“Sale enojadísimo a agarrar a mi amigo, lo empujó, lo tiró sobre la cama y yo, del susto, empecé a agarrar mis cosas en el baño para taparme. Mientras tanto yo siento que hay gritos, que ellos se están peleando, y salgo y lo único que alcanzo a ver es que [el turista] tira el celular de mi amigo y lo muerde. Ellos estaban muy cerca de la ventana. Lo único que me sale es gritarle a mi amigo ‘basta, andate’”, relató.

Luciana Martínez, ex Gran Hermano, al momento de su detención Policía de la Ciudad

Según su relato, Wagner se fue de la habitación porque la única forma de tranquilizar al turista era que “se quedara solo con ella”. Cuando Wagner se fue, Martínez sostuvo que el encuentro sexual continuó hasta que el hombre se volvió a enojar.

“Él se vuelve a alterar y me empieza a hacer señas y gritarme cosas. Yo le dije que no lo entendía, que me quería ir y que me pida el coche. Él me da su celular y yo pongo mi ubicación y lo pido”, expresó. Martínez logró retirarse de la habitación y subirse a un auto de aplicación, aunque asegura que, tras dos cuadras de trayecto, el turista lo canceló.

La exparticipante se emocionó al contar que, al hablarlo con sus amigos y conocidos al día siguiente, le aseguraron que se trató de una situación de abuso: “Al ser una chica trans siempre se nos prejuzga por la prostitución y la droga. Doy por acierto que sigue habiendo mucho prejuicio y discriminación, más por cómo empezó a tratarse la causa. Estuve con psicólogos y médicos que tuvieron que venir a mi domicilio porque no podía salir de mi casa. Yo no denuncié porque lo siento natural”.

Tras la denuncia del turista, personal de la Policía de la Ciudad detuvo a Wagner y a Martínez. El hombre de 37 años tenía un bolso de cuero con prendas del damnificado, además del reloj denunciado y las dos tarjetas de crédito. Sin embargo, Martínez no pudo explicar por qué ocurrió.

“No hubo ningún robo. Yo cuando me levanto [al día siguiente] tengo un mensaje de WhatsApp de una periodista de una captura donde dice que yo soy viuda negra. Yo le muestro todo [a Wagner] y él me dice: ‘Yo tengo el bolso en mi habitación, ahora me cambio y devuelvo todo’. Yo interpreto que él se llevó las cosas para asegurarse que yo vuelva también”.