Una policía fue baleada y está en grave estado tras un enfrentamiento en el conurbano

Una agente de la policía bonaerense quedó gravemente herida tras un tiroteo con delincuentes en Avellaneda. La uniformada recibió un impacto de bala que le perforó un pulmón y se encuentra internada con riesgo de vida. En tanto, dos de los ladrones, uno de ellos menor, fueron también alcanzados por proyectiles de los oficiales que habían logrado interceptar el vehículo robado pocos minutos antes. La banda estaba integrada, además, por un tercer cómplice, que fue detenido.

Según fuentes policiales, todo empezó en las inmediaciones del Shopping Alto Avellaneda, donde los delincuentes se apropiaron de un Fiat Cronos. El movimiento de ese automóvil fue detectado rápidamente por el centro de monitoreo policial, cuyos operadores guiaron a varios móviles para bloquear la fuga de los malvivientes.

Participaron en esa persecución unidades de los comandos de patrullas de Avellaneda y Lanús, además de patrulleros del servicio de comisarías distrital.

Al verse perseguidos, los ladrones intentaron eludir a los patrulleros, pero perdieron el control del vehículo robado y se estrellaron contra un poste del tendido eléctrico, en el cruce de Salta y Pringles. En ese momento, los sospechosos descendieron del automóvil y buscaron alejarse del lugar mientras cubrían la evasión con disparos contra los ocupantes de tres móviles policiales que seguían al vehículo a corta distancia.

En ese tiroteo quedó herida la uniformada, que de acuerdo con los primeros trascendidos recibió un disparo en la axila derecha, una parte del cuerpo que no queda protegida por el chaleco antibalas.

La suboficial herida fue trasladada al hospital de Lanús, donde los médicos constataron la perforación de un pulmón. Fue intervenida quirúrgicamente y quedó internada en terapia intensiva, con pronóstico reservado.

Se trata de una sargento de 42 años que cumple servicios en el Comando de Patrullas de Avellaneda.

Por su parte, uno de los detenidos fue herido en el omóplato derecho y se encuentra estable en el Hospital Eva Perón de Lanús, mientras que el menor recibió un disparo en la pierna derecha.