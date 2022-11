Varios estacionamientos cerca de River fueron sancionados por cobrar extra en los shows de Coldplay

escuchar

Algunos estacionamientos próximos al estadio de River Plate, en el barrio porteño de Núñez, fueron sancionados por cobrar tarifas irregulares durante los shows de Coldplay. Según informó el gobierno de la Ciudad, tres garajes fueron clausurados y otros cinco fueron imputados por modificar los precios para los recitales. Algunas cocheras hasta triplicaron los precios.

El operativo, que comenzó días previos a los 10 espectáculos de la banda inglesa, fue realizado por inspectores de la Ciudad en las inmediaciones de la cancha. Producto del trabajo conjunto con personal de Defensa al Consumidor, la Policía y la Agencia Gubernamental de Control se detectaron y labraron más de 20 actas de infracción.

Los casos que infringieron las normas en un mayor grado fueron protagonizados por cocheras que pretendían cobrar una tarifa diferencial por asistir al recital.

Las playas de estacionamiento pueden poner su propia tarifa, pero no tienen permitido modificarla por un evento específico. Así lo prevé la ley 4827, que en su artículo 16 establece sanciones para el garaje que ”cobre una tarifa superior a la habitual en ocasión de realizarse algún espectáculo o evento de concurrencia masiva en sus proximidades”.

Además de las tres clausuras, cinco estacionamientos deberán presentar dentro de los 10 días hábiles su descargo y enfrentan sanciones con una pena máxima de 50.000 unidades fijas, lo que equivale a unos 2,25 millones de pesos.

En los días previos a la seguidilla de espectáculos, que duró alrededor de tres semanas, en el operativo se detectaron otras anomalías. Por ejemplo, el cobro irregular a motos y bicicletas, ambos regulados por la ley 4827. También hubo deficiencias en la información aportada por los carteles con tarifas.

Por otro lado, detectaron cuatro restaurantes que no informaban los precios en sus cartas o no exhibían la carta en el ingreso del salón. En la misma línea, hallaron dos autoservicios que no contaban con el precio de las bebidas en las heladeras exhibidoras. Asimismo, dos quioscos cobraban un adicional por recargar la tarjeta Sube. Estas irregularidades generaron actas de infracción y los comerciantes deberán realizar su descargo y enfrentar las sanciones correspondientes.

En cuanto a los cuidacoches, personal policial realizó controles del uso indebido del Espacio Público con inspectores de la Agencia Gubernamental y se hicieron actas contravencionales. También secuestraron bebidas alcohólicas y merchandising de la banda.

