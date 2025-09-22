Vecinos de Barrio Parque alertan por robos desde las vías del tren Mitre pese a la imagen de zona segura

Si bien los habitantes de Barrio Parque insisten en que se trata de una de las zonas más tranquilas y seguras de la ciudad de Buenos Aires, reconocen que existe un punto débil: las propiedades que lindan con las vías del ferrocarril Mitre. Según denuncian, los pocos robos que se registraron, en este exclusivo enclave de embajadas y residencias con fachadas que evocan casonas europeas, suelen tener como escenario esas viviendas traseras donde el muro que divide los jardines del tendido ferroviario se convierte en la puerta de entrada para los delincuentes.

Hace un mes intentaron ingresar por segunda vez en la vivienda de Elena Lynch de Grondona, que se encuentra a dos casas de la de Pampita

La preocupación de los vecinos volvió a cobrar fuerza tras el robo en la casa de la modelo y conductora Carolina “Pampita” Ardohain. La investigación judicial avanza bajo secreto de sumario, mientras la víctima ofreció una recompensa para recuperar videos y fotos personales de sus hijos que fueron sustraídos durante el asalto. Según pudo saber LA NACION, parte del material ya está en manos de Pampita. Entre las incógnitas que intenta despejar la Justicia figura por qué no sonó la alarma de la vivienda y si los ladrones pudieron haber cortado la luz antes de ingresar al inmueble.

En paralelo, los residentes exigen respuestas sobre el patrullaje en el perímetro. En el barrio abundan las garitas de seguridad, aunque varias de ellas no se encuentran en funcionamiento según pudo constatar LA NACION durante una recorrida tras el robo a la modelo. Desde el Ministerio de Seguridad Nacional aclararon a este medio que la vigilancia de las calles es competencia de la fuerza porteña y que la Policía Federal solo custodia el tendido ferroviario, a través de una garita de seguridad que se encuentra instalada a 300 metros de la casa de Pampita y presta atención en particular a evitar el robo de cables.

“La seguridad en las calles del barrio está a cargo de la Policía de la Ciudad, mientras que la zona ferroviaria corresponde a la órbita federal”, explicaron fuentes oficiales de las fuerzas porteñas a LA NACION. En ese marco, remarcaron que hay presencia policial permanente, con móviles que recorren la zona de manera regular y que no se registraron denuncias por robos en el último tiempo.

Las viviendas que lindan con las vías del ferrocarril Mitre son las más expuestas, ya que los delincuentes aprovecharían la poca vigilancia para saltar el muro del fondo e ingresar a las casas a robar

Los testimonios de los vecinos refuerzan la idea de que el problema se concentra en los fondos que dan a las vías. “Las calles son tranquilas, yo salgo a pasear a mi perro a las 4 de la mañana con el celular en la mano y nunca me pasó nada. Todos los robos ocurren en las casas que dan hacia la vía. Se supone que esa parte está custodiada, pero siguen ocurriendo sobre todo cerca de Retiro y Saldivas”, contó a LA NACION un residente con más de ocho años en la zona.

El caso más reciente, además del robo a la casa de Pampita, fue el intento de ingreso a la vivienda de Elena Lynch de Grondona, ubicada también sobre la calle Juez Tedín, a pocos metros del domicilio de la modelo. Según relató a LA NACION un allegado de la propietaria, los delincuentes intentaron entrar por la parte trasera de la casa, directamente desde las vías del tren. “Hace un mes quisieron entrar por atrás, desde las vías, directo al patio. Sonó la alarma y se fueron, pero hace dos años sí lograron meterse y se llevaron muchas cosas de valor”, explicó.

En diálogo con distintos móviles de prensa, la propia Elena amplió su testimonio y aportó detalles que reflejan la modalidad delictiva que preocupa a los vecinos. “Mi robo quedó grabado gracias a la señora de al lado que tiene cámara en la vía. Todo, hasta las calles. Yo vi que eran dos hombres y una mujer. Con muy buen aspecto. Vienen de la [Villa] 31. Generalmente entran cuando saben que no hay nadie”, describió.

La propietaria insistió en que no se trata de un caso aislado, sino de una problemática que se repite en la zona. “A [Fernando] Burlando también le entraron, al otro vecino, a todos los vecinos. Siempre es por la parte de atrás, de las vías, por la puerta principal no entran”, aseguró. Y, al recordar el derrotero judicial de su propia denuncia, concluyó con amargura: “O sea, vos denunciás, actuó un juzgado y, ¿qué se determinó? Terminamos casi como estamos hoy acá. Se fueron contentos”.

La casa de Pampita está a dos cuadras de la embajada de Suiza y a dos cuadras de la residencia del embajador de Indonesia

Otros vecinos aportaron más detalles sobre la modalidad. “Roban por atrás. Adelante está la policía. Como no les quisieron pagar un plus, un efectivo de la [Policía de la] Ciudad me dijo recién que no vigilan esa parte. Entran por el muro, hacen agujeros o usan volquetes para trepar”, relató a LA NACION Estela, paseadora de perros de la zona.

En diálogo con este medio, Carlos, casero de una vivienda cercana a la de Pampita, coincidió: “No es la primera vez que roban contra las vías. Yo trabajaba en la casa de enfrente y entraron tres veces en 2016. Se llevaban juegos de jardín, cosas chicas, no eran robos violentos. Pero en otra casa llegaron a llevarse una caja fuerte en 2019. La vía está más alta que el muro, entonces se ve todo y trepan fácilmente. Ni los rulos de alambre ni los sensores los frenan”.

Incluso quienes destacan la seguridad del barrio admiten la vulnerabilidad. “La zona es muy tranquila, pero al estar pegada a las vías los delincuentes esperan el momento en que la vigilancia baja y ahí se meten. Los policías no están las 24 horas controlando las vías. Trepan el muro y entran por atrás”, comentó otro vecino en diálogo con LA NACION.

Mapa enviado a este medio desde el Ministerio de Seguridad Nacional con la disposición de las garitas de seguridad

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional informaron a este medio que actualmente la zona cuenta con tres garitas de la Policía de la Ciudad instaladas en puntos estratégicos: en las intersecciones de Dardo Rocha y Mariscal Ramón Castilla; Dardo Rocha y Ombú; y Juez Tedín y Ombú. Por parte de la Policía Federal, que depende de la cartera que conduce Patricia Bullrich, existen puestos frente a la embajada de Nigeria y frente a la embajada de Indonesia.