Viajaban en una camioneta en Mendoza y chocaron contra un árbol: dos muertos

En un fuerte accidente que se produjo en Lavalle, Mendoza, murieron dos personas y otras dos quedaron heridas de gravedad. Las imágenes tomadas en el lugar de la colisión dan cuenta de la gravedad del impacto.

Según precisó diario UNO, tanto los fallecidos -que perdieron la vida en la ruta- como los lesionados son todos hombres. En el lugar trabajaron bomberos y ambulancias.

De momento, las versiones indican que hubo solo un vehículo involucrado. En base a la información, las cuatro personas iban en una Toyota Hilux gris por la ruta 142 y en el cruce con la calle Rodríguez el conductor perdió el control de la camioneta. Fue cerca de las 22.30 del jueves.

La camioneta estampada contra el árbol Prensa Seguridad Mendoza

Tras eso, el vehículo volcó e impactó contra un árbol. Quienes notificaron lo ocurrido fueron los vecinos que pasaron por el lugar, que rápidamente llamaron a los servicios de emergencia y al 911 para que llegara asistencia a las víctimas, que estaban atrapadas en la Hilux.

Los bomberos fueron los encargados de retirar a los ocupantes del habitáculo de la camioneta, mientras que el personal que llegó en la ambulancia constató la muerte de dos de los ocupantes. Los dos restantes fueron derivados a un hospital de la zona.

De momento, no se conoce la identidad de los muertos. En tanto, hay una investigación en curso que está a cargo de la Oficina Fiscal de Lavalle, quien ordenó que se hagan peritajes en esa zona.