Viajaban en una camioneta en Mendoza y chocaron contra un árbol: dos muertos
El siniestro fatal se produjo en Lavalle; hay también dos heridos de gravedad
- 2 minutos de lectura'
En un fuerte accidente que se produjo en Lavalle, Mendoza, murieron dos personas y otras dos quedaron heridas de gravedad. Las imágenes tomadas en el lugar de la colisión dan cuenta de la gravedad del impacto.
Según precisó diario UNO, tanto los fallecidos -que perdieron la vida en la ruta- como los lesionados son todos hombres. En el lugar trabajaron bomberos y ambulancias.
De momento, las versiones indican que hubo solo un vehículo involucrado. En base a la información, las cuatro personas iban en una Toyota Hilux gris por la ruta 142 y en el cruce con la calle Rodríguez el conductor perdió el control de la camioneta. Fue cerca de las 22.30 del jueves.
Tras eso, el vehículo volcó e impactó contra un árbol. Quienes notificaron lo ocurrido fueron los vecinos que pasaron por el lugar, que rápidamente llamaron a los servicios de emergencia y al 911 para que llegara asistencia a las víctimas, que estaban atrapadas en la Hilux.
Los bomberos fueron los encargados de retirar a los ocupantes del habitáculo de la camioneta, mientras que el personal que llegó en la ambulancia constató la muerte de dos de los ocupantes. Los dos restantes fueron derivados a un hospital de la zona.
De momento, no se conoce la identidad de los muertos. En tanto, hay una investigación en curso que está a cargo de la Oficina Fiscal de Lavalle, quien ordenó que se hagan peritajes en esa zona.
