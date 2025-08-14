Habló la joven que denunció que un conductor de Uber intentó secuestrarla

La joven de 22 años que denunció que sufrió un intento de secuestro de parte de un conductor de Uber en Rosario, contó el calvario que vivió a través de sus redes sociales. La mujer relató que el hombre se dirigió hacia la Ruta 9, en dirección contraria al destino que había marcado, en el centro de la ciudad.

“Lo peor es que cuando estábamos en el auto, él se reía mientras seguía manejando y me decía que no pasaba nada”, contó. Denunció que el conductor tenía sogas y machetes en el baúl. Aunque inicialmente fue detenido por la Policía, ahora se encuentra en libertad.

Todo ocurrió el domingo por la noche, cuando Luciana, la madre de la joven, usó la aplicación para pedir un viaje que llevara a su hija a su casa en las calles Mendoza y Oroño, en el centro de la ciudad. “Mi mamá me pidió un Uber para ir a mi casa y tomó otra ruta”, detalló la joven.

El Chevrolet Aveo negro se dirigió hacia la autopista Rosario-Córdoba (Ruta 9), en dirección opuesta al destino final.

Fue entonces que Luciana, que monitoreaba el viaje desde su celular, se comunicó con su hija preguntándole si estaba todo bien. La respuesta fue lo que más temía: le dijo que estaba asustada. “Me está llevando para otro lado, no sé para dónde va”, le escribió a su madre, según reportó La Capital. Además, le comentó que el hombre había intentado sacarle el celular de las manos luego de que ella lo cuestionara por el recorrido.

“Me estaba llevando para Roldán. Le dije que estaba asustada, que me quería bajar. Mi mamá me estaba llamando porque se dio cuenta que el Uber tomó otro destino”, señaló la joven.

Al ver lo que sucedía, su madre se comunicó con la Policía, y salió en su propio auto junto a su esposo a perseguir al vehículo. En medio del trayecto, pasaron al lado de un patrullero, al que le pidieron que se sume a la persecución.

Esto continuó hasta que el conductor frenó el auto cuando notó que la joven le había compartido el viaje en tiempo real a su madre. “Me bajé en la ruta. Tuve que pedirle por favor que frene, porque no quería hacerlo, quería que vuelva a subir al auto. Después me pidió el teléfono (claramente no se lo di). Le pregunté qué dirección tomó para avisarle a mi mamá y no me quería decir qué calle agarró”, afirmó.

El conductor se desvió de la ruta original de Mendoza y Oroño y se dirigía a la salida de la Autopista Rosario- Córdoba (Ruta 9) Maps

La joven también especificó el momento en donde sintió mayor miedo: “Lo peor de todo es que cuando estábamos en el auto se reía mientras seguía manejando. Se reía y me decía que no pasaba nada. El tono que tenía cuando hablaba era lo que más miedo me generó”.

Ya en el lugar, los efectivos policiales requisaron el vehículo y encontraron un conjunto de sogas, machetes y otros objetos extraños. Aun así, el hombre quedó libre. “Cuando llegó la policía, él se les reía y les decía que iba a llamar a la policía, siendo que estaban ellos presentes. Los estaba agarrando para la joda. En el baúl tenía un machete y varias herramientas”, sentenció.

Además, la joven sostuvo que el hombre “era sospechoso” y que presumía que “estaba bajo algún efecto de alcohol o drogas”. “Digo esto para que tengan cuidado. Fue un llamado de atención para mí, que no estaba atenta a la calle y la ruta. Si mi mamá no hubiese pedido el Uber, no sé cómo hubiese terminado”, señaló. También dijo que el hombre tenía una baja puntuación en la aplicación.

En diálogo con el medio local Cadena 3 Rosario, la madre de la joven sostuvo que el efectivo le dijo que “no le podían hacer nada porque su hija no había sido agredida“.

La publicación que la joven realizó en redes sociales Captura

Su libertad despertó el miedo de que el hombre pudiera seguir trabajando en la plataforma.

Desde Uber comunicaron a LA NACION que respetan el testimonio de la usuaria y que “nadie debería pasar por una experiencia semejante”. También que, tras conocer lo sucedido, el equipo de seguridad de la compañía activó un proceso de investigación interno que implica la verificación de las cuentas. También incluye medidas preventivas como la inhabilitación temporal de la cuenta del socio conductor.

La joven realizó la denuncia en el Centro territorial de Denuncia y se inició una investigación. Desde la empresa se encuentran en contacto con las autoridades a cargo de la investigación, que continúa abierta, para brindar la información que requieran para el esclarecimiento de lo sucedido. También intentaron comunicarse con la víctima para brindarle apoyo y asistencia y contar con más información del hecho.

Mientras tanto, Luciana compartió en redes sociales lo sucedido para advertir a futuros usuarios.

Este hijo de puta de Uber se la llevaba a mi hija para la ruta siendo q tenía q llevarla a Mendoza y Oroño . Y se la... Publicada por Luciana Villarreal en Domingo, 10 de agosto de 2025

“Este hijo de p... de Uber se la llevaba a mi hija para la ruta siendo que tenía que llevarla a Mendoza y Oroño. Y se la llevaba para la ruta. Yo siguiendo el Uber la llamé porque se estaba desviando”, comenzó.

Luego dijo que la salió a buscar y “en el camino le dijo a un patrullero que la siga”. “Yo fui con el patrullero. Él le quería sacar el teléfono a mi hija y, cuando se dio cuenta que yo había pedido el Uber, paró en el medio de la ruta. Hijo de mil p... hasta un machete tenía en el baúl”, cerró.

En Rosario, Uber no se encuentra registrada en la ordenanza 10.544 para el uso de aplicaciones en el servicio de taxis y remises, informaron desde La Capital.