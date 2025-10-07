Video: así es la zona de Flores donde se encontraron Pequeño J y Lara Gutiérrez

El barrio de Flores se convirtió en los últimos días en un punto clave en torno a la investigación del triple crimen de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. Un móvil de LN+ se dirigió hasta el lugar y mostró las calles que frecuentaba mayormente la menor de las víctimas, quien tenía 15 años, donde fue vista con el presunto autor intelectual del hecho, “Pequeño J”.

Durante el recorrido, los murales que estaban pintados con tinta negra sobre las paredes blancas llamaron la atención: referencias a Perú -país de donde es oriundo y espera su extradición “Pequeño J”, uno de los mayores implicados en el caso- y a la droga.

Según explicó en el móvil la periodista que cubría desde allí, otro dato sorprendente es que los paredones con pintadas corresponden a una escuela.

Las calles de Flores que Lara Gutierrez transitaba

Lara y Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como Pequeño J, fueron captados por una cámara de seguridad cuando caminaban por el barrio de Flores dos semanas antes de los brutales asesinatos.

La imagen de la víctima y el joven, quien por ahora está señalado como coautor del crimen, data del 6 de septiembre pasado. La cámara de seguridad de un local de comidas rápidas los filmó en la avenida Rivadavia al 7100.

Triple crimen: el video completo que muestra a Pequeño J y Lara Gutiérrez juntos

Al ver las cámaras de LN+, los vecinos se acercaron a comentar que veían a Brenda, Lara y Morena en la zona, “sobre todo en la calle Portela”, afirmó la cronista.

“Nosotros estamos en Pergamino, entre Bonifacio y Alberdi, pero tenemos tan solo a la vuelta, a una cuadra de aquí, la calle Portela, que es donde algunos vecinos nos indican que era lugar de encuentro con algunas personas, donde se las veía a ellas de manera habitual”, sumó.

En ese sentido, añadió: “Estamos en zona y también estamos a seis cuadras del bar que ustedes recién mencionaban -por la casa de comidas rápidas-, que es un dato fundamental en la causa porque certifica de algún modo el vínculo entre Lara y Pequeño J y también la aparición del Gordo Dylan”.

Una cámara de seguridad captó a Pequeño J junto a Lara días antes del crimen Captura de video

Al continuar el recorrido, también mostró insignias de un hombre fumando, al lado de la palabra “paco”, sobre otro muro de la cuadra.

Desde el piso, un periodista detalló: “Ahí en Portela hay un hotel alojamiento, Portela 50, casi Rivadavia, que fue famoso porque detuvieron en el 2006 al pelado [Alberto] de la Torre, que era uno de los protagonistas del robo del siglo al Banco Río de Acassuso”.

Y continuó: “Esa zona, que vos estás recorriendo, es donde están las argentinas. Del otro lado de Rivadavia, para el norte, es donde están las dominicanas. Por eso, hacés bien en marcar esto. Esta zona es de las argentinas y, del otro lado de Rivadavia para el norte, son todas dominicanas. Se dividen bien las zonas y ahí es donde justamente era el lugar frecuentado por Lara y por una amiga de Lara, pero no por Morena y por Brenda -aclaró-”.