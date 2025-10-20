Video clave: el momento en el que una adolescente fue asesinada de un disparo a la salida de una fiesta

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad registraron el momento en que una adolescente de 16 años recibió un disparo en la cabeza durante una pelea entre grupos en la vía pública, en la esquina de Josefina Pelliza de Zagasta y calle A, barrio Mosconi, en la capital entrerriana. El hecho ocurrió a la salida de una fiesta y terminó con la muerte de la joven, identificada como Jazmín Ayesha González.

Personal de la Comisaría 11 de Paraná llegó al lugar tras recibir un aviso por detonaciones de arma de fuego, según fuentes policiales. Al llegar, hallaron a la joven, identificada como Jazmín Ayesha González, tendida en la calle con una herida en la frente. Fue trasladada en ambulancia al Hospital San Martín, donde ingresó con pronóstico reservado y falleció horas más tarde.

Testigos indicaron que la agresión comenzó con una discusión entre varias personas. Durante el enfrentamiento, algunos respondieron a las piedras con disparos. Uno de esos proyectiles impactó en la menor que estaba en el lugar.

Las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona permitieron establecer que el disparo fue accidental y provenía del mismo grupo con el que la víctima estaba.

Por el hecho intervino el fiscal Ramírez Montrull, de la unidad de Delitos Complejos. En el lugar se procedió a la aprehensión de Julián Jonathan Manrique, de 21 años, y al secuestro de una moto Keller 110 cc.

Así fue el enfrentamiento en el que mataron a una adolescente en Paraná

Horas más tarde, la investigación determinó que el autor del disparo fatal habría sido Yamil Alexander José Cabrera, de 20 años, también domiciliado en el barrio Mosconi. Tras conocerse su identidad, varias personas —familiares y amigos de la víctima— irrumpieron en su casa, lo sacaron y lo agredieron con armas blancas.

Cabrera fue hallado por la policía en la vereda de Juan Bach y Estado de Palestina con heridas en el cuero cabelludo y el abdomen. Fue trasladado al Hospital San Martín, donde permanece en la sala de shock room a la espera de estudios médicos.

La policía secuestró imágenes de cámaras de seguridad y continúa con las pericias balísticas para confirmar la trayectoria del disparo. Además, se investiga la participación de otras personas en la agresión posterior contra Cabrera.

Fuentes judiciales indicaron que el fiscal analiza imputar a los detenidos por homicidio y lesiones graves, mientras se esperan los resultados de las pruebas médicas y las declaraciones de los testigos.

Horas más tarde fue detenido un tercer joven que también habría participado de la pelea. Además, se secuestraron dos armas que serán peritadas para identificar si alguna de las dos fue la utilizada para matar a la menor.

El video del momento del ataque fue incorporado a la causa como prueba clave para reconstruir la secuencia de hechos.