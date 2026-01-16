Hay alerta naranja y amarilla por tormentas y vientos fuertes para este viernes 16 de enero: las provincias afectadas

Después de una jornada intensa en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por la ola de calor y el apagón masivo que afectó a distintos puntos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que este viernes 16 de enero las temperaturas van a bajar levemente en estas zonas y no se esperan alertas. Sin embargo, emitió una serie de avisos de nivel naranja y amarillo por tormentas y vientos fuertes para sectores del norte y sur del país.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe y puntos de La Rioja, Catamarca y Corrientes estarán bajo alerta naranja por tormentas. Se trata de fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Estas áreas serán afectadas por tormentas fuertes que estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos. Además se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 milímetros.

A su vez, el SMN emitió una advertencia amarilla por tormentas para las zonas restantes de esas provincias y Entre Ríos, Misiones, Formosa, Chaco, Córdoba, Salta y Jujuy, donde se esperan fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. En estos casos, las ráfagas pueden superar los 70 kilómetros por hora y se anticipan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 60 milímetros.

Mapa de alertas para este viernes

Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones diferenciadas según el tipo de alerta. En el caso de las tormentas, aconseja evitar salir durante el desarrollo de los fenómenos, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos, cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado si se está al aire libre.

Por otra parte, el organismo aseguró que en Santa Cruz y Chubut -a excepción del sector este, incluida la capital- regirá una alerta amarilla por vientos fuertes. Se esperan velocidades aproximadas de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 90.

El tiempo en el AMBA

En vísperas del fin de semana, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 22°C, un poco más baja que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 17°C y máximas de 28°C, el cielo estará ligeramente nublado, los vientos del sector sudeste tendrán velocidades aproximadas de 13 kilómetros por hora y la humedad será del 89%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más caluroso, con una media de 24°C, mínimas de 17°C y máximas de 30°C. En principio será una jornada ventosa, con el cielo ligeramente nublado. Además habrá una humedad del 94%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 19°C y 31°C en Córdoba, 20°C y 26°C en Tucumán, 22°C y 31°C en Santa Fe, 22°C y 31°C en Entre Ríos, 18°C y 25°C en Jujuy, 19°C y 26°C en Salta, 24°C y 31°C en Misiones, 20°C y 29°C en La Rioja, 22°C y 29°C en Santiago del Estero, 19°C y 33°C en San Luis, 18°C y 35°C en San Juan, 18°C y 33°C en Mendoza, 12°C y 31°C en Río Negro, 15°C y 29°C en Chubut y 10°C y 17°C en Santa Cruz.