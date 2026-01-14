Cómo está Bastián, el nene de 8 años que lucha por su vida tras el choque entre una camioneta y un UTV en Pinamar

Bastián J., el niño de 8 años que resultó gravemente herido tras el choque entre una camioneta y un UTV en la zona de La Frontera, en Pinamar, continúa en estado crítico, aunque el último parte médico arrojó una esperanza al hablar de una “evolución clínica estable”.

“Desde su regreso de quirófano en el día de ayer no requirió transfusión de sangre, aunque recibió plasma como parte del tratamiento indicado. El resto de los parámetros se mantiene sin complicaciones agregadas”, especificó el texto. Y agregó: “Se aguardan los resultados de los estudios de laboratorio correspondientes al día de hoy, que permitirán completar la evaluación y continuar ajustando la conducta médica”.

Según se informó en LN+, en menos de 24 horas fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas en el Hospital de Pinamar Dr. Pepe Olaechea para frenar hemorragias internas. Hasta ahora, los médicos no lograron estabilizarlo lo suficiente como para concretar su traslado a un centro de mayor complejidad en Mar del Plata.

El equipo médico que lo asiste considera, por el momento, que debe permanecer internado en Pinamar debido a la gravedad de su cuadro.

El estado de salud de Bastian, el nene de 8 anos que lucha por su vida

Pidieron dadores de sangre

En las últimas horas, familiares y allegados solicitaron dadores de sangre, luego de que su estado de salud registrara un empeoramiento. Su mamá permanece junto a él de manera permanente, acompañándolo en este momento crítico, con la expectativa puesta en su recuperación.

El nene sufrió golpes en el impacto que le provocaron hemorragia abdominal y una lesión en el hígado

Cómo fue el hecho

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, Bastián viajaba en uno de los UTV involucrados en el accidente, que era conducido presuntamente por una amiga del papá del niño, la mamá no estaba cuando se produjo el episodio. En el vehículo también iban otros dos menores.

Choque entre una camioneta y dos UTV en Pinamar

Como consecuencia del impacto, el niño golpeó su cuerpo contra uno de los parantes que forman parte de la estructura de la cabina, lo que le provocó lesiones internas de extrema gravedad.

Tras el choque, una médica que se encontraba en el lugar le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de una ambulancia, que lo trasladó de urgencia al hospital. Desde entonces, permanece bajo estricta observación médica, mientras su familia y el personal de salud siguen minuto a minuto su evolución.

Los vehículos quedaron preservados para la realización de pericias, con el objetivo de determinar cómo se produjo el choque y si alguno circulaba fuera de las normas permitidas en ese sector. La causa quedó caratulada como lesiones culposas y continúa bajo investigación judicial.