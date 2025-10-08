Video: el momento en que un camión volcó su container de 43 toneladas en plena Autopista 25 de Mayo

Este miércoles por la mañana comenzó con grandes demoras y complicaciones para los automovilistas que intentaban llegar desde el conurbano bonaerense al centro porteño, luego de que un camión chocara contra el guardarraíl y volcara su carga de 43 toneladas en plena autopista 25 de Mayo. Según las imágenes que mostró LN+, el incidente ocurrió sentido a Buenos Aires-La Plata.

El hecho ocurrió a las 6.40 de la mañana, dirección al sur, en el kilómetro 3,5, lo que obligó a reducir la circulación a un solo carril.

El vehículo de gran porte trasladaba 43 toneladas de pollo congelado, por lo que el operativo incluyó tareas de sanidad para tratar de conservar el contenido y que no perdiera la cadena de frío.

En principio, el camión se removió del lugar para no obstruir por completo la cinta asfáltica aunque, minutos más tarde, debieron frenar totalmente el tránsito para desplazar el container con una grúa. “Semejante grúa necesitaba un corte total”, dijo el cronista desde el lugar.

La mercadería provenía de la localidad bonaerense de Azul, con destino final en la terminal portuaria de Dock Sud, donde la carga sería exportada. Las autoridades confirmaron que la mercadería no se verá afectada y que será trasladada hacia su destino original sin riesgo de contaminación o deterioro.

Que transportaba el camion

Entre las hipótesis para determinar qué motivó el vuelco, se estima que el container no estaba bien sujetado a la unidad de transporte o bien, que la carga se desplazó hacia un costado y generó la caída.

“El container cayó al asfalto y no hubo que lamentar víctimas. Afortunadamente, no cayó arriba de ningún vehículo en plena hora pico”, sumó el periodista.

Corte total en el acceso para remover el container

Antecedentes

Meses atrás, dos personas murieron y nueve autos fueron afectados en Vicente López luego de que un camión que circulaba hacia el norte por la autopista Panamericana chocara contra varios vehículos y perdiera el contenedor que trasladaba, que cayó sobre la mano contrario de la carretera, en dirección hacia la ciudad de Buenos Aires.

Según pudo confirmar LA NACION, el incidente vial ocurrió a la altura del kilómetro 15, cerca de la salida de la calle Mariano Pelliza, en Vicente López.

El camión siniestrado en la Panamericana y las ambulancias del SAME

Las víctimas fatales fueron identificadas como Sol Quirno, una mujer de 44 años, y su hija Camila, de diez. Con ellas viajaba también un menor de 12 años, el hijo de la mujer y hermano de la niña, que resultó herido y posteriormente trasladado a un nosocomio local.

Además, dos personas más fueron trasladadas al Hospital de Vicente López: un joven de 17 años con fractura de pierna y contusión en la cabeza; y una joven de 26 años con fracturas múltiples. El conductor del camión también debió ser hospitalizado, aunque esta mañana ya había sido dado de alta.

La investigación por doble homicidio y lesiones culposas quedó a cargo del fiscal Larramendi, que se hizo presente en el lugar, junto a personal de la comisaría 3ª de Munro.