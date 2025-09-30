Video: le dispararon dos veces para robarle la moto en Ezeiza mientras descansaba al sol

Este domingo por la tarde, cuando el sol le daba a la jornada un color primaveral, una pareja fue abordada por delincuentes cuando descansaba sentada en el césped en un parque de la localidad bonaerense de Tristán Suárez. Cuatro hombres se abalanzaron sobre ellos para robarles la motocicleta y los amenazaron con tiros al aire, secuencia que fue presenciada por niños y adultos que corrían a esconderse ante el terror.

Varios testigos filmaron el momento que ocurría ante sus ojos. De acuerdo a medios de la zona sur del conurbano, el hecho delictivo ocurrió en un predio ubicado sobre la avenida Jorge Newbery, frente al Barrio Madres II de la mencionada localidad del municipio de Ezeiza.

Disfrutaban del día sentados en el césped cuando ladrones les dispararon para robarle la moto

De acuerdo a las imágenes que se volvieron virales, los ladrones eran al menos cuatro. Tres descendieron de motos y fueron directo hacia donde estaba la pareja junto a su motocicleta Honda Tornado anaranjada.

Mientras uno de ellos forcejeaba con una de las víctimas que se resistía a que le tomaran las pertenencias, otro disparaba al menos dos veces hacia la otra persona que intentaba huir. Alrededor de la violenta escena, niños, adolescentes y adultos buscaban, desesperados, resguardo dentro de sus rodados o detrás de ellos. Finalmente, los delincuentes huyeron con la moto robada.

Según los medios, las personas radicaron la denuncia policial que habría derivado en la intervención del personal del Grupo Táctico Operativo de la fuerza policial bonaerense para la búsqueda de los ladrones. La investigación, en tanto, recayó en la UFI N.º 2 descentralizada de Ezeiza, a cargo del fiscal Carlos Hassan.