Video: seis minutos de terror | robaron una moto de alta gama a punta de pistola y a plena luz del día

La Ruta 8, kilómetro 91, cerca de Solís, se convirtió el domingo en un escenario de terror para un grupo de motociclistas que circulaba en grupo y fue víctima de un violento asalto que dejó a dos de ellos sin sus vehículos y con un creciente temor.

Todo comenzó cuando una Ducati Multistrada roja, con dos hombres a bordo, interceptó a un motociclista que conducía una Ninja 650, obligándolo a detenerse y entregarle su moto.

Violento robo de dos motos en la Ruta 8, Kilómetro 91

La víctima de ese episodio es parte del grupo de motociclistas que circulaba por el kilómetro 91, a la altura de Solís. Florencia, amiga del hombre y quien presenció el robo, relató lo ocurrido en diálogo con el programa Buen Día, Nación (LN+). Para ayudarlo -según explicó- retomó por la banquina a contramano cuando vio que los delincuentes tenían un arma y su amigo corría desesperado hacia la Capital para evitar que lo agredieran físicamente.

En medio del caos, los delincuentes intentaron arrancar la Ninja 650, pero no lo lograron debido a la alarma presencial del vehículo. La situación se tornó más peligrosa cuando los asaltantes se volvieron a subir a su moto y alcanzaron a los motociclistas nuevamente.

“Ir de frente y chocarlos”

En ese instante, Florencia aceleró su moto al máximo, pero no pudo escapar. “Lo primero que se me ocurrió es ir de frente y chocarlos, aunque sabía que no iba a salir bien”, reconoció. “El tipo se posicionó para disparar, lo esquivé. Subimos al puente y ellos pasaron por debajo. Yo no vi eso (en el momento, después se ve en el video). Lo único que pensaba era en irme”, completó.

Los delincuentes los alcanzaron y robaron la moto de la mujer, una KTM Duke 390. Además, intentaron quitarle el casco, pero ella resistió y fue golpeada varias veces con la culata del arma.

Minutos después del robo, las víctimas empezaron a hacer señas para pedir ayuda a quienes andaban por la ruta 8. La única persona que se detuvo fue un camionero, que quedó registrado en el video del incidente, y más tarde llegó la policía.

“No pude dormir en toda la noche y no quiero salir más”, señaló durante la entrevista, aún conmocionada, tras el violento robo que sufrieron.