Video: un conductor aceleró en pleno centro de Lanús y atropelló a tres jubiladas

En un impresionante choque que quedó registrado por las cámaras municipales de Lanús, tres mujeres, de 65, 73 y 91 años, fueron arrolladas brutalmente por un automóvil cuando cruzaban una importante avenida que atraviesa varias de las comunas del sur del conurbano bonaerense. De acuerdo con los primeros trascendidos, el conductor que lesionó de gravedad a las víctimas llevaba puestas ojotas en el momento del hecho.

El violento incidente vial tuvo lugar el sábado por la tarde en el transitado cruce de la avenida Hipólito Yrigoyen (exPavón) y 25 de mayo, a escasos metros de la estación de trenes del ferrocarril Roca de Lanús. El conductor, identificado por los medios locales como E.E.M., de 37 años, circulaba acompañado por un menor cuando embistió a las víctimas, que cruzaban la calle por un lugar donde no hay senda peatonal.

Personal policial de la Comisaría 1ª de ese municipio detuvo al automovilista, imputado por el delito de lesiones culposas. Las tres víctimas fueron trasladadas al Hospital Evita de Lanús, donde permanecían internadas. Por el momento, se aguardaban los resultados del test de alcoholemia realizado al conductor para determinar su estado al momento del impacto.

De acuerdo con lo registrado en las distintas cámaras callejeras, el automóvil, que circulaba por 25 de Mayo, parece acelerar, por motivos que se desconocen, cuando toma la avenida y pierde el control hacia la derecha, instante en el que atropella a las mujeres de entrada edad.

Tragedia en Córdoba: un joven de 25 años murió tras un violento choque

Un fatal siniestro vial se registró en las primeras horas de este domingo sobre la ruta Provincial N.º 17, a la altura del kilómetro 184, en la localidad cordobesa de La Para, en la departamental de Río Primero.

Cerca de las 7, un Volkswagen Gol Trend en el que se trasladaban tres jóvenes de 18, 19 y 25 años y una adolescente de 17 colisionó contra una infraestructura que sería de un comercio y luego con un camión sin ocupante estacionado en el interior del local, informaron las fuentes policiales de Córdoba. Como consecuencia del impacto, el mayor de los involucrados falleció, mientras que los demás fueron trasladados a un hospital zonal para recibir atención médica.