Video: un policía de civil abatió a un delincuente e hirió a otro durante un intento de robo

Un violento episodio de inseguridad en los accesos a la ciudad de Montevideo, Uruguay, terminó anoche con un delincuente muerto y otro herido. Un agente de la Guardia Republicana de 21 años que se encontraba de franco y vestía de civil, logró repeler un intento de robo mientras circulaba en motocicleta por la ruta 1, a pesar de haber recibido un disparo que impactó directamente en su casco.

El video que muestra la imagen del enfrentamiento entre el policía y los delincuentes

El hecho ocurrió exactamente a las 23.45, a la altura del kilómetro 11 en el cruce con el Camino Tomkinson, cerca de Pajas Blancas. Según fuentes de la investigación, el policía se desplazaba en su motocicleta cuando fue abordado por dos jóvenes que viajaban en una moto Zanella. Un video publicado por el medio local Info Ciudad del Plata muestra la imagen del enfrentamiento entre el policía y los delincuentes.

Los asaltantes lo siguieron durante un tramo e intentaron encerrarlo y chocar su vehículo para obligarlo a detenerse. En plena maniobra, el acompañante de la moto agresora sacó un arma de fuego y disparó a corta distancia contra la cabeza del agente. El proyectil impactó en el casco de seguridad, lo que evitó una herida mortal; el agente de civil resultó físicamente ileso, según informó el noticiero Telemundo de Canal 12.

Un policía abatió a un delincuente e hirió a otro durante un intento de robo.

Acto seguido, el oficial extrajo su arma reglamentaria, una pistola Glock 17, y efectuó cuatro disparos para repeler el ataque. Los delincuentes abandonaron el lugar e intentaron ocultarse en una zona cercana.

Minutos después, tras un llamado al 911 de un vecino que denunció la presencia de un extraño herido en el patio de su casa, la policía localizó a un joven de 18 años con impactos de bala en la cadera y el glúteo. Al ser capturado, el sospechoso intentó una maniobra de despiste: aseguró a los efectivos policiales que él y su amigo habían sido víctimas de un intento de robo. Sin embargo, su versión fue rápidamente descartada por las pruebas recolectadas.

Los delincuentes tenían entre 18 y 22 años.

A unos 100 metros del lugar del hecho, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida del otro cómplice, de 22 años. El fallecido contaba con un amplio prontuario, incluyendo un antecedente penal de 2022 por robo agravado y portación de armas.

En la escena, personal de la Policía Científica realizó un exhaustivo peritaje balístico donde incautó un revólver calibre 38 con cuatro cartuchos y una vaina servida (lo que confirma el disparo contra el policía), además de tres casquillos calibre 9x19 mm pertenecientes al arma del oficial. También fueron secuestrados un proyectil deformado, la moto Zanella y el casco que salvó la vida del efectivo.

El casco del policía muestra la bala del tiro que le dieron los delincuentes.

La investigación quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Flagrancia de 5° Turno y el Departamento de Homicidios. Basándose en la evidencia material y el hallazgo del arma de los delincuentes con signos de haber sido disparada, la justicia considera inicialmente que el agente actuó en legítima defensa.