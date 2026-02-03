Chocó un auto estacionado y huyó, lo identificaron y se desató una feroz pelea.

Lo que comenzó como un siniestro vial de baja intensidad el lunes derivó en una escalada de violencia urbana y denuncias cruzadas. Un hombre que chocó contra un vehículo estacionado y luego se dio a la fuga terminó envuelto en una disputa que incluyó agresiones físicas y daños a la propiedad en el barrio de Parque Castelli, en La Plata.

Las imágenes captadas por la cámara de seguridad muestran el choque entre dos vehículos

El episodio se desencadenó en la intersección de las calles 27 y 66. Según consta en las actas policiales, una camioneta Hyundai Santa Fe azul embistió a un Toyota Etios blanco que se encontraba detenido y sin ocupantes. Tras el impacto, el responsable del SUV optó por abandonar la escena sin suministrar sus datos de seguro ni contactar a la propietaria, una joven de 32 años.

Así quedó la camioneta del conductor que chocó al auto estacionado en Parque Castelli, La Plata.

Sin embargo, la secuencia fue advertida por la madre de la damnificada, una mujer de 70 años, quien logró identificar al conductor. Minutos después, el hombre regresó al lugar a pie. Fuentes de la investigación indicaron que, en un primer momento, el automovilista negó cualquier vinculación con el choque, aunque finalmente reconoció ser el responsable y atribuyó su huida a un estado de “nerviosismo”.

El conflicto se trasladó al domicilio del conductor, donde se produjo el segundo capítulo de la disputa. El hombre denunció ante las autoridades que la dueña del Etios, junto a su madre y un grupo de allegadas, se presentó en su vivienda para increparlo. Según su testimonio, la joven habría utilizado un objeto punzante para rayar la carrocería de su camioneta y escribir insultos sobre la pintura.

Durante la discusión, la propietaria del auto dañado utilizó una piedra para vandalizar la camioneta. La mujer habría rayado la puerta del conductor y escrito un insulto sobre la carrocería.

Por su parte, la mujer de 70 años formalizó una denuncia penal por lesiones. Aseguró que, durante el enfrentamiento verbal, el conductor la tomó por los brazos y la empujó con violencia contra uno de los rodados.

La causa quedó bajo la órbita de las Unidades Funcionales de Instrucción (UFIJ) N° 9 y N° 17 de La Plata, con la intervención del Juzgado de Garantías N° 4. Los expedientes fueron caratulados preventivamente como “daño y lesiones leves”.

Efectivos de la comisaría jurisdiccional solicitaron el relevamiento de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Urbano para determinar la mecánica exacta del siniestro y la posterior agresión.