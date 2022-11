Video viral y polémica: expertos analizaron si el vigilador de Retiro actuó bien al no asistir a un vecino en un robo

escuchar

La imagen de lo que se percibe como la inacción de un vigilador privado de un inmueble de Retiro, que observa detrás de la puerta de un edificio cómo un ladrón ataca a un vecino se volvió viral y generó un debate: ¿actuó bien o mal?

LA NACION consultó a dos expertos en seguridad que trabajan en empresas privadas de vigilancia y auditando a las mismas, para entender si el vigilador cumplió con el protocolo o no.

José Silveyra es licenciado en Seguridad y trabaja como auditor de empresas de seguridad hace más de dos décadas. Al ver las imágenes, analizó: “Lo que dice la norma es que el empleado de seguridad tiene que velar por las personas y los bienes de estas personas. Él esta dentro de un recinto, tiene un objetivo que cubrir. Es decir, impedir el ingreso forzado a ese lugar para preservar a las personas que están y sus bienes que están dentro del edificio”.

“Si esto hubiese pasado después que la persona abrió la puerta, ahí tiene que actuar distinto. Tratar de impedir, hasta con el propio riesgo de su vida, de que continúe la acción delictiva de ingresar al edificio. Tendríamos que tener más información porque tranquilamente pareciera que fuera un propietario, pero podría ser una visita, otra persona o un servicio de delivery. Eso no lo sabemos. Lo que sí veo en el video es que el guardia lo primero que tiene, como premisa en cualquier lugar, es comunicarle la policía, llamar al 911 que está viendo un hecho ilícito”, sumó Silveyra.

Otro experto consultado, que trabaja para una empresa que brinda servicios de seguridad privadas en diferentes países, sumó: “Cuando se contrata un servicio de seguridad se firma un acuerdo en el que se detalla qué servicios son los que va a cumplir la empresa. Por lo que se ve en las imágenes, a grandes rasgos, el servicio es de la línea de la vereda hacia adentro. Es importante recordar que la seguridad privada no detiene a un ladrón. Lo que hace ante un hecho de ingreso, o que salta la alarma o una sospecha, lo que hace es llamar al 911. Eso es lo que hacen todas las empresas”.

Ola de robos en Retiro

“ Si el servicio que se contrató explícitamente dice que ante un hecho que ocurre en la vía pública, que no tenés que actuar, o no llamar al 911, no debería llamar al 911. También como te digo que el 99% no tiene armas, el 99% ante un hecho de estas características, reacciona y ayuda a la víctima porque, en general, tienen vocación de servicio ”, sumó el experto consultado.

Silveyra agregó: “Después está la parte humana. Vos, yo, cualquiera puede decidir si toma intervención con el riesgo también que eso significa. Vamos a suponer que el guardia sale del edificio y en la vereda el ladrón lo apuñala. El seguro, tranquilamente, puede decidir no cubrir la situación porque solo lo incluye dentro y no fuera del edificio. Por eso, creo que el guardia hizo lo que tenía que hacer: comunicar y solicitar policía. Por lo menos, es lo que ve”.

“Lamentablemente, aunque suena feo, tiene que pensar en el mal menor, porque estás viendo que está golpeando una persona, pero si entraba y dentro del edificio había 50 personas, era peor. Yendo a un extremo, si el ladrón lo hubiese matado en la puerta, él solo sería llamado como testigo. Ni siquiera creo que le podrían achacar la figura de abandono de persona porque hizo lo que correspondía que fue llamar a las fuerzas de seguridad”, ejemplificó el licenciado en Seguridad.

El video que generó el debate

El reloj de la cámara de seguridad del edificio marcaba las 2:19:50 de la madrugada del martes pasado, cuando comenzaron casi dos minutos de terror, en los que un hombre fue asaltado cuando intentaba ingresar al inmueble, en el barrio porteño de Retiro.

Testigo de toda la situación de violencia y agresión fue un vigilador, que miró la situación desde dentro del inmueble y recién salió a socorrer a la víctima una vez que el ladrón se fue. Esta reacción del hombre, que tenía una campera que decía “seguridad”, fue la que se volvió viral y generó el siguiente debate: ¿actuó bien o mal?

“En la madruga del martes 15 de noviembre, a las 2:24 se recibe llamado al 911 alertando por un robo en la vía pública en Sargento Cabral al 800″, informaron a este medio desde la Policía de la Ciudad, que detallaron que integrantes de la Comisaría Vecinal 1A llega a las 2:27 al lugar y se entrevista con la víctima, que relató lo que se ve en las imágenes.

Los uniformados iniciaron un recorrido por la zona de Plaza San Martín, pero no se pudo identificar al autor del robo. “Se entabló comunicación con la Fiscalía Criminal y Correccional N° 49 donde se indicó iniciar actuaciones por robo. Se investiga con las cámaras privadas y públicas de la zona, para dar con la identidad del autor del robo”, sumaron.

Y remarcaron: “En el video se observa que el robo comienza a las 2:20, cuando el delincuente empieza a forcejear con la víctima para sacarle su billetera. A los 4 minutos se inicia el llamado al 911, y a los 3 minutos el personal policial llega al lugar”.

Temas RetiroSeguridad