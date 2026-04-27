Retiro se transforma para siempre: nuevos espacios, hub de transporte y más comercios, según el último plan

El gobierno nacional llamó a una licitación privada para remodelar de forma integral la terminal de ómnibus de Retiro, la más importante de transporte automotor de pasajeros donde circulan entre 10 y 12 millones de pasajeros al año. De esa forma, se declaró la iniciativa de “interés público” y promete modernizarla al incluir nuevos espacios, hub de transporte y más comercios.

El decreto 273/2026, publicado en el Boletín Oficial el pasado viernes 24 de abril, considera que el proyecto consiste en “una renovación integral y una ampliación estratégica de la Estación Terminal de Ómnibus Retiro (ETOR), con la finalidad de transformarla en un polo intermodal eficiente, accesible y contemporáneo”. Se trata de una “reconfiguración funcional y programática” que consiste incluye la “incorporación de nuevas actividades y servicios orientados a optimizar el rendimiento operativo, mejorar sustancialmente la experiencia del usuario y fortalecer la inserción urbana del conjunto”.

El Gobierno llamó a una lictación para renovar la terminal de ómnibus de Retiro Fabián Marelli

“El proyecto busca reposicionar a la terminal como un nodo clave dentro del sistema metropolitano y nacional de transporte, promoviendo la integración de distintos medios de movilidad y consolidando una plataforma urbana de usos múltiples que dinamice el área desde el punto de vista económico, social y cultural, a través de la modernización de su infraestructura y de garantizar estándares de accesibilidad universal y sostenibilidad”, detalla la normativa en sus considerandos.

Las obras previstas incluyen el reacondicionamiento, la modernización y la ampliación de la terminal, junto con la optimización de los servicios de administración, mantenimiento y operación. A su vez, se contempla el desarrollo de espacios complementarios a definirse en el proceso licitatorio.

Además de la mejora en las condiciones operativas, el proyecto tendrá un impacto positivo en el entorno urbano, puesto que podrá contribuir al ordenamiento del tránsito y a la generación de nuevas alternativas de circulación en una de las zonas más dinámicas de la Ciudad. Asimismo, se prevé un incremento significativo en los ingresos públicos.

La medida busca modernizar por completo la concesión de la terminal más importante de transporte automotor de pasajeros bajo un esquema de concesión con financiamiento 100% privado. En ese sentido, se presentó el plan de renovación de la terminal de Retiro a cuatro empresas para participar de la licitación: Inverlat Investment, la compañía dueña de Havanna; Service Trade, del grupo inmobiliario Narváez, especializados en remates; Inversiones Peirod, de dos empresarios, Javier Peire y Matías Rodríguez; y BV Investment. De esta manera, se pone fin a una concesión otorgada en 1993, actualmente vencida, a cargo de la empresa TEBA S.A., de Néstor Otero.

El llamado público contempla ampliar su infraestructura, modernizar los accesos y sistemas de seguridad. También se les ofrece que administren la terminal, exploten comercialmente áreas rentables y sumen servicios complementarios.

El mensaje de Luis Caputo sobre la modernización de la terminal de Retiro

El decreto obliga a lanzar una licitación pública en un plazo de 60 días para elegir al concesionario final. Las empresas impulsoras corren con ventaja por haber presentado la iniciativa, aunque competirán otros proyectos. En tanto el decreto también remarca que el futuro concesionario deberá pagar un canon mensual al Estado, financiar las obras, operar la terminal y explotar comercialmente los espacios.

La propuesta de Inverlat y sus socios, que había sido presentada en 2025, según informó entonces LA NACION, solicita una concesión de 30 años y propone una inversión estimada de US$79 millones, con obras establecidas en cinco años. El canon mensual ofrecido es de $100 millones mensuales (aproximadamente US$71.500 al tipo de cambio oficial de hoy).