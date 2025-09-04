Violencia extrema: balearon a un gendarme al que le quisieron robar el auto cuando llegaba a su casa en el conurbano

Un efectivo de la Gendarmería Nacional de 29 años lucha por su vida después de haber recibido un disparo en el lado izquierdo del abdomen durante un intento de robo en la puerta de su casa, en Gerli, en el sur del conurbano bonaerense. El ataque ocurrió anoche y quedó registrado en un video, captado por cámaras de seguridad de vecinos de la cuadra. Allí se observa la secuencia completa del hecho de inseguridad y la desesperación de su familia tras el ataque.

El hecho se produjo alrededor de las 21.20, en la intersección de las calles Santiago del Estero y Senador Pallares, cuando el gendarme V. N. A., de 29 años, vestía de civil y regresaba a su domicilio después de asistir a un cumpleaños junto a su pareja. Al llegar, estacionó su Volkswagen Polo blanco sobre la vereda frente a la vivienda, sin advertir que dos hombres lo estaban observando.

Los delincuentes, que se movilizaban en un Volkswagen Polo gris, aprovecharon ese momento para interceptarlo. Apenas descendió del vehículo, se abalanzaron contra él con armas de fuego e intentaron sustraerle el auto. Según la reconstrucción oficial, el joven no llevaba consigo su arma reglamentaria y, en un intento de resistirse al robo, se negó a entregar las llaves del auto. Allí comenzó un forcejeo que desató la reacción violenta de los asaltantes. En medio de esa secuencia, uno de los ladrones efectuó un disparo a corta distancia que impactó en el abdomen del gendarme. La bala le atravesó el cuerpo.

El gendarme fue intervenido quirúrgicamente y ahora permanece internado

Las imágenes, captadas por las cámaras de seguridad del barrio, muestran el instante del ataque: el disparo, el joven que cae malherido en el asfalto de la vereda y los gritos desesperados de sus familiares. “¡Auxilio, llamá a una ambulancia!”, se escucha suplicar a su pareja, mientras vecinos y allegados corren a la calle para asistirlo.

Antes de huir a toda velocidad en el mismo vehículo en el que habían llegado, los delincuentes abandonaron el intento de robo del rodado del gendarme, pero le arrebataron el teléfono celular. El efectivo quedó tendido en el suelo con una herida de bala en el lado izquierdo del abdomen.

Minutos después, un móvil del Comando de Patrullas de Lanús arribó al lugar y lo trasladó de urgencia al Hospital Evita de Lanús, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Según confirmaron fuentes oficiales a LA NACION, su estado es crítico y continúa internado bajo riesgo de vida.

La investigación quedó a cargo de Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°7 de Lanús, que comenzó a trabajar sobre las imágenes captadas por las cámaras de seguridad instaladas en la cuadra y en las calles adyacentes. El objetivo es identificar a los agresores, reconstruir el recorrido que hicieron tras la fuga, determinar si contaron con apoyo de terceros y esclarecer si participaron en otros hechos de inseguridad recientes en la zona sur del conurbano.

De manera paralela, efectivos de la policía bonaerense desplegaron un operativo cerrojo en la zona, con patrullajes y controles vehiculares, pero, hasta el momento, no dieron con los delincuentes.