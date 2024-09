Con un tackle, tiraron de una bicicleta a un joven y se llevaron el rodado colgado en un auto

Escuchar

Los hechos de inseguridad en el conurbano bonaerense, en las estadísticas, ya se cuentan por minutos y algunas zonas se volvieron intransitables a cualquier hora del día. Los delincuentes, incluso, ya no apuntan a robos de botines de gran valor.

Este es el caso de un joven que circulaba en una bicicleta por el partido de Merlo y fue tackleado por un delincuente que lo tiró al piso para apoderarse del rodado y luego darse a la fuga en un auto con otros cuatro cómplices.

La secuencia, que ocurrió a las 23.49 del 3 de septiembre, quedó registrada en una cámara de seguridad privada en la que se vio un auto oscuro, con los vidrios polarizados que circulaba lento y, de repente se frenó, sobre la calle Lourdes, entre Arenales y Bebedero.

A los dos segundos apareció en la imagen un joven en una bicicleta que cuando estaba por pasar al lado del auto, se abrió la puerta trasera derecha y bajó corriendo uno de los ladrones y detrás le siguieron dos más. La víctima, logró esquivarlos, quiere acelerar, pero uno de los ladrones lo tomó de la mochila y lo tiro al piso.

El joven trató de defenderse mientras estaba en el suelo y, al ser amenazado por tres de los cinco ladrones, decidió salir corriendo para evitar que lo agredan. Por su parte, los ladrones se subieron al auto y, uno de ellos, levantó la bicicleta y la llevó colgada agarrada al costado del rodado.

Amenazas, golpes y disparos

Esa misma noche, en otro sector de Merlo, un joven que vive en la localidad de Parque San Martín vivió también una noche de terror cuando cinco delincuentes lo abordaron en la puerta de su casa para robarle el auto. Los ladrones, no solo se llevaron el rodado, sino que lo amenazaron, le pegaron y hasta efectuaron disparos. En medio de la desesperación, la víctima se subió a una moto y salió a perseguir a la banda.

El hecho quedó registrado en un par de cámaras de seguridad privadas instaladas en las inmediaciones de Arenales y 25 de Mayo. Allí se observó que a las 23.41 del martes, mientras estaba parado a la par del rodado que estaba estacionado y con la puerta del conductor abierta, a espaldas del joven se aproximaron los cinco delincuentes.

El primero de ellos, sacó un arma de entre sus prendas y se acercó corriendo cuando el dueño del vehículo estaba de espaldas y agachado dentro del vehículo. Al ver al delincuente que, a pocos centímetros, le apuntaba con un arma, comenzó a gritarle. “¡Pará, para, amigo!”. El delincuente le dijo que le entregara la llave y la víctima le respondió que no la tiene.

“¡Pará, pará, no me tirés, no me tirés!”, exclamó desesperada la víctima mientras era rodeado por los delincuentes. Cuando logró salir del auto, se fue hacia atrás, con las manos en alto, y les dijo que no tenía nada. Además, repetía sin cesar: “No me tirés”.

Mientras el violento robo ocurría, se vio pasar un colectivo de línea, que siguió de largo. En tanto, el delincuente que portaba el arma, fue tras la víctima y le exigió que se tirase al piso. Con el joven acostado sobre el suelo y custodiado por uno de los ladrones, los otros cuatro comenzaron a mover el auto para intentar arrancarlo.

Los desesperados gritos de la víctima alertaron a otros vecinos que increparon a los ladrones. En ese momento, otro de los delincuentes, que también tenía un arma, efectuó un disparo para donde estaba la víctima que se salva de milagro.

Sobre la parte final del robo, cuando lograron arrancar el vehículo, el delincuente que comenzó la secuencia, le robó hasta las zapatillas a la víctima y se subió al auto que ya estaba en movimiento.

“¡Me robaron el auto! ¡Me robaron el auto!”, gritó desesperado el dueño del vehículo, identificado en el video como Brian. Segundos después, llegaron dos amigos de la víctima a bordo de una moto. “Amigo, vení, vení, me robaron el auto, vamos para allá”, se escuchó decir a la víctima que se subió a la moto y fue a perseguir a los delincuentes.

LA NACION

Temas Inseguridad en el conurbano