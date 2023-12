escuchar

Los nervios alterados en la calle siguen vigentes y, en las últimas horas, un chofer de la línea de colectivos 203 recibió una puñalada luego de un incidente vial con un automovilista en la localidad bonaerense de San Miguel.

El hecho, cuyo final quedó registrado en un video casero, ocurrió en el cruce de Gaspar Campos y Ricardo Balbín a las 6 de las mañana de ayer, luego de un incidente vial que derivó en una violenta reacción por parte de un conductor de un auto marca Volkswagen.

En el video se puede observar cómo oficiales de policía detienen al agresor, que manejaba un Gol mientras otros hacen las primeras curaciones al chofer que recibió un corte en el brazo por el que debió ser trasladado a un hospital de la zona donde fue asistido y está fuera de peligro.

En la grabación también se ve cómo el agresor intenta justificar su ataque al asegurar que el chofer venía manejando mal. Sin embargo, un par de pasajeras que venían arriba del micro lo increparon y aseguraron que la responsabilidad de la situación fue del conductor del Volkswagen Gol.

Otro ataque contra un chofer en González Catán

Días atrás, otra escena de una reacción violenta tras un incidente vial ocurrió ayer en la localidad bonaerense de González Catán cuando el conductor de un remis rompió los vidrios de un colectivo de línea con el que había chocado y luego de exigirle al chofer que le diera “15 lucas”.

El video de la violenta reacción fue tomado por uno de los pasajeros interno 432 de la línea 236 en una de las paradas. Las imágenes duran cerca de dos minutos en los que se observa cómo el temperamento del remisero va en ebullición a medida que avanza la charla.

“Siempre lo mismo con ustedes, giles de mierda. ¿Cómo vamos a arreglar? Bajate y arreglamos. Tirame una moneda para los tornillos, mirá cómo me dejaste el auto”, le dijo al chofer que se negó a bajar y le explicó que sería el seguro de la empresa el que se haría cargo de los daños ocasionados por el incidente vial. Sin embargo, esta explicación no fue del agrado del remisero que le comenzó a exigir: “Tirame una moneda, por lo menos 10 o 15 lucas, mirá cómo me dejaste el auto”.

Junto al remisero estaba un amigo y, ante el reclamo de los pasajeros que pedían que bajaran para que el colectivo pueda seguir su recorrido, comenzaron a discutir con las personas a bordo de la unidad que une Morón con González Catán en la zona oeste del conurbano bonaerense. “Ustedes no tienen nada que ver. Quiero que me pague nomás”, les dijo el remisero a los pasajeros.

El remisero luego se quejó de la presunta mala maniobra del chofer de colectivo que habría chocado su auto que estaba estacionado. Sin bajar del colectivo, le pide a su amigo que se suba al remis para seguir el colectivo, en caso de arrancar.

Luego le insiste al chofer: “Tirame una moneda, aunque sea para los tornillos. No te pido más nada. Para los tornillos”.

Cuando una pasajera le dice que ya le había dado los datos el chofer y que se baje, le respondió: “No tengo seguro doña. Estoy viviendo ahí, me separé, justo a mí me viene a pasar esto”.

Tras no conseguir que el chofer le diera dinero, se bajó del colectivo y, con un palo que tenía en la mano, comenzó a romper los vidrios de la unidad que aceleró su marcha. Los alcanzados fueron el parabrisas y un par de ventanillas, cuyos vidrios explotaron y los pasajeros, sentados en esa zona, escaparon para no resultar heridos.

