Un vecino de Lomas de Zamora fue torturado en una violenta entradera

26 de enero de 2021 • 09:17

La brutal entradera que derivó en tres interminables horas de tortura sucedió la noche del jueves 21 en el partido de Lomas de Zamora.

Claudio y su novia estaban durmiendo en su casa de Turdera en la calle San Rafael, cuando los despertó un fuerte ruido. Se asomó al pasillo y se encontró con dos delincuentes armados que lo redujeron. Luego aparecieron otros dos y comenzó la tortura para que les dieran el dinero que tenían guardado. Según dijo Claudio en diálogo con TN, no sabe si tenían algún dato o si fue al voleo, "pero eran muy profesionales".

"Me ataron, me torturaron, me golpearon y me acuchillaron. Me clavaban una cuchilla que tenían. [A mi novia] le pasaban el cuchillo por el cuello y le decían: «¿Dónde está la plata?». A mí me preguntaron si quería un cigarrillo y me dieron gaseosa. Después me cagaron a palos de nuevo. Perdí mucha sangre. Me hicieron abrir la boca y me metieron una sábana a presión. Me querían quemar con una plancha; decían: «mejor poné la sartén que lo quemamos con aceite»".

Los delincuentes, que estaba armados con pistolas y cuchillos, tenían radios y según Claudio parecían entrenados. Después de revolver la casa en busca de dinero, encontraron los ahorros y se fueron, no sin antes llevarse las cámaras de seguridad y amenazarlos de muerte si llamaban a la policía.

Claudio señaló la situación de inseguridad en la que viven constantemente: "Hace dos findes les robaron a un grupo de chicas unos motochorros armados. Se vive mal", lamentó.

